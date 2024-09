Así era el siniestro escondite donde estaba secuestrada ‘Doña Lety’, la anciana viral de TikTok

Doña Lety fue auxiliada por elementos de la Guardia Nacional tras presuntamente haber sido secuestrada por el youtuber Jaime Toral, quien es el principal sospechoso en este caso.

Medios nacionales informaron que la mujer de 62 años, conocida por sus videos en TikTok donde se quejaba de su situación económica y expresaba su adoración por el refresco de cola, fue rescatada por las autoridades del lugar donde supuestamente estaba privada de su libertad.

¿Cómo rescataron a Doña Lety?

El rescate ocurrió en Tantoyuca, Veracruz. En varios videos filtrados en redes sociales, se muestra la zona donde habría estado encerrada.

El medio local “La Voz de Tantoyuca” publicó los clips, afirmando que el youtuber la había amarrado, pero ella logró escapar y pedir ayuda a los vecinos, quienes finalmente llamaron a la policía.

En sus primeras declaraciones tras ser rescatada, expresó: “Yo me siento muy mal, mijo, de veras. No sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, otro día, ¿sí? Por favor”.

Hasta ahora, Toral no ha dado ninguna declaración para aclarar la situación o responder a las acusaciones. La policía continúa investigando lo ocurrido.

¿Quién es Doña Lety, la influencer de 62 años que habría sido secuestrada?

Leticia Gómez, más conocida en Internet como Doña Lety, es una mujer veracruzana de 62 años que se hizo famosa en TikTok por sus videos humorísticos, donde mostraba sus carencias mientras rechazaba la ayuda de los demás.

Con recetas de cocina, consejos de vida y otros contenidos, supuestamente entretenía a sus seguidores a través del canal del youtuber.