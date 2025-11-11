Suscríbete
Famosos

Itatí Cantoral manda mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio: “Llámame, tu sabes que cuentas conmigo”

La actriz y cantante le hizo saber a su “hermana” que está disponible para apoyarla en el delicado momento que vive.

November 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Itatí Cantoral apoya a Angélica Vale en su divorcio.

“Quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame”.

Fue en la alfombra roja de la presentación del disco homenaje a Don Roberto Cantoral, ‘Regálame esta noche’, que Itatí abordó el tema del divorcio de su amiga Angélica Vale.

Esto luego de que la también conductora de radio confirmara que su matrimonio terminó ocho meses atrás y que actualmente se encontraba separada del padre de sus hijos, Otto Padrón. Sin embargo, aseguró que se enteró de las intenciones de iniciar el proceso de divorcio gracias a los medios de comunicación.

Pese a que Cantoral no conocía a profundidad los detalles de la situación por la que atraviesa Angélica, no dudó en mandarle un mensaje de respaldo tanto a ‘La Vale’ como a su familia.

“Amo a Angélica Vale, yo tengo un profundo agradecimiento porque además que la conozco desde niña es como si fuera mi hermana, empecé mi carrera gracias a ella por su abuelita Angélica Ortiz. Angélica María es una diosa de México. Son una familia intocable”, expresó Itatí.

Y lanzó un mensaje con toda sinceridad: “Quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame, tú sabes que cuentas conmigo 24/7 y que te amo y que te admiro”, indico.

La historia de amor de Angélica y Otto llegó a su fin

Durante la emisión que conduce, ‘La Vale Show’, Angélica se sinceró y compartió que se enteró del proceso de su divorcio mediante los medios de comunicación.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”, dijo.

Y rompió en llanto al afirmar que nunca pensó que iba a vivir un momento así en su vida. Al tiempo, pidió a la prensa, amigos y familiares que le dieran una tregua para estar en tranquilidad y celebrar su cumpleaños número 50 y después emitiría declaraciones y entrevistas.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
