Itatí Cantoral confiesa que le negaron empleos tras convertirse en madre

“Muchas veces me quitaron trabajo por estar embarazada o recién parida”.

A pesar de que Itatí Cantoral es una de las actrices más talentosas, tuvo que enfrentarse a las pocas oportunidades laborares cuando se convirtió en madre. La propia actriz recordó que, después del éxito de proyectos como ‘María la del Barrio’, se le cerraron las puertas por su maternidad.

Fue durante la promoción de la película ‘Desastre en Familia’, que protagoniza, donde contó lo difícil que le resultó combinar la maternidad con las pantallas.

“Agradezco profundamente a mis hijos que han trabajado conmigo y los he tenido en los camerinos desde que nacieron. También agradezco a las empresas y a los directores que me lo permitieron, porque muchas veces me quitaron trabajo por estar embarazada o recién parida”, dijo.

Aunque Cantoral no reveló los nombres de quienes le cerraron las puertas, sí lo hizo con quienes le tendieron la mano como Emilio Larrosa y Morris Gilbert.

Larrosa fue el más empático, pues según cuenta Itatí, el productor colocó en su camerino una cuna, área de juegos y hasta un niñero durante las grabaciones de ‘Hasta que el dinero nos separe’. Por su parte, Gilbert le reservó un papel en teatro para que pudiera dar a luz a su hija María Itatí y reincorporarse después.

Con el paso de los años, la actriz presume la buena relación que tiene con sus hijos, aunque los gemelos Eduardo y Roberto han dejado el hogar familiar para emprender su propio camino. Por su parte, con su hija María Itatí lleva un vínculo mucho más cercano, incluso admite que la cuida de más.

“Yo la apoyo en todo lo que ella quiera, trato de no contradecirla, trato escucharla y sobre todo me preocupa mucho que sea feliz. Yo creo que es la preocupación de todos los padres e intento acompañarla en su vida…”, dijo la intérprete.

Itatí expresó en otra charla con la prensa que ser mamá la hace sentir gratificada. “Agradezco a esta vida maravillosa porque me tocaron tres luceros que han iluminado y que siguen iluminando mi vida, que no hay seres que me hayan hecho tan feliz como ellos y que son mis pilares, son mi fuerza, mis ganas de vivir y si volviera a nacer los volvería a escoger a ellos como hijos”, indicó.

Sobre la nueva cinta en donde participa, explicó que se trata de una historia llena de enredos y que la frase “ponte en mis zapato”, ha cobrado un sentido distinto.

‘Desastre en familia’ narra los días de un matrimonio que un día despierta en los cuerpos de sus hijos adolescentes, lo que los obliga a regresar a la escuela y enfrentar sus problemas desde otra perspectiva.

Según contó Cantoral, cuando le ofrecieron el proyecto no dudó en aceptarlo, ya que tanto ella como su hija son fanáticas de ‘Un viernes de locos’, cinta donde Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis intercambian cuerpos.

