Investigan a Sean ‘Diddy’ Combs por tráfico sexual y allanan sus mansiones en Los Ángeles y Miami: lo que se sabe

¿De qué se le acusa a Sean Combs? Esto es lo que se sabe del caso

Sean ‘Diddy’ Combs está en problemas. Este lunes, agentes federales allanaron dos de sus propiedades en Los Ángeles y Miami como parte de una investigación relacionada con el tráfico sexual. La noticia surge después de varias demandas en su contra por los mismos cargos.

¿Qué pasó con Sean ‘Diddy’ Combs?

Una fuente anónima informó a NBC News que tres mujeres y un hombre fueron entrevistados por autoridades en Manhattan en relación con el tráfico sexual, agresión sexual, así como la distribución de narcóticos y armas de fuego ilegales.

En los últimos meses, el rapero y cantante de ‘I´ll Be Missing You’ ha sido señalado con múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, según Fox 11 News.

Su expareja, la cantante Cassie, presentó una demanda en su contra en noviembre pasado por abuso doméstico. Otra mujer, identificada como Jane Doe, también lo acusó en diciembre por supuestamente abusar de ella utilizando drogas y alcohol. Joi Dickerson-Neal lo acusó por las mismas razones.

Tras estas demandas, que según Los Ángeles Times suman 4, el rapero de 54 años se pronunció en Instagram para expresar su desacuerdo: “Ya es suficiente. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.

¿Quién es Sean ‘Diddy’ Combs?

Sean John Combs, nombre completo de ‘Diddy’, nació en Nueva York en la década de 1970. También es conocido como Puff Daddy.

Se trata de uno de los raperos y productores más populares de América, gracias a sus sellos discográficos como Bad Boy Records y Uptown Records. Algunas de sus canciones más populares son ‘Victory’, ‘Bad Boy for Life’, ‘Another One of Me’ y ‘Last Night’, por mencionar algunas.

Actualmente, tiene 7 hijos de diferentes mujeres con las que salió: Justin Dior, King Combs, Jessie James, Chance, D´Lila Star, Quincy y Christian.

