Exclusiva: Mamá de Fernando del Solar defiende a Anna Ferro de Ingrid Corondo

La disputa ha sido, principalmente, por el departamento que la conductora compró en conjunto con Fer, mismo que él compartió con Anna hasta el final de sus días.

Ante esta situación, la mamá del argentino, Rosa Lina Servidio, es quien ahora alza la voz: “Fer jamás quiso esto, yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que mis nietos sean felices y que se haga la voluntad de mi hijo; yo quiero paz”, expresó.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la señora puntualizó que ella sabe cómo ocurrieron las cosas en realidad: “Los tiempos de Dios son perfectos, y cuando sea el momento se va a saber la verdad. Todo el mundo hace juicios, nadie conoce personalmente a ninguna de las partes involucradas, pero yo las conozco todas”.

En torno a lo dicho por Ingrid Coronado sobre que se respete la última voluntad de Fer, porque si él hubiera querido dejarle el departamento a su viuda, así lo hubiera estipulado, doña Rosa señaló: “Hay que ver en los juzgados qué dice la ley, el testamento, lo que sea, porque lo que pueda decir yo o lo que pueda decir cualquiera es banal (...)”.

La mamá del fallecido conductor aseguró que su hijo no dejó ningún pendiente, y reiteró que todo, tarde o temprano, se va a aclarar. “Yo sé la verdad y sé que él dejó todo legalmente ordenado, está todo bien, sólo hay que esperar”.

Respecto a sus nietos, a quienes no ha visto desde que su hijo murió, nos dijo: “Tengo contacto con ellos por medio del chat, de mensajes... Cuando concretamos una cita, llegamos a buscarlos y resulta que salieron con su mamá; no los hemos podido ver”, compartió.

“Fer llegó a muchos corazones y dejó huella”

Doña Rosa Lina respalda por completo a Anna Ferro, a quien acompañó hace unos días al Senado a recoger un reconocimiento en honor a Fernando del Solar; ahí en momentos se vio agobiada ante los cuestionamientos de la prensa, sin embargo, enfrentó cada una de las preguntas, y al final, en la entrevista concedida a nuestro medio, la señora se quebró y rompió en llanto.

“Es un orgullo como mamá haber tenido ese semejante hombre de luz que para mí sigue siendo, estoy muy orgullosa, es un reconocimiento muy merecido porque sé que él llegó a muchos corazones y dejó huella (...). Mi esposo y él (Fer) están todo el tiempo conmigo y con Anna, por eso seguimos adelante. Yo perdí a mi esposo y luego a mi hijo... fue fatal”, expresó.

La señora Servidio compartió que recuerda todos los días a su hijo con mucho amor, dijo que lo extraña todo el tiempo y reveló cómo fue el último día a su lado: “El día anterior (a su muerte) me dijo: ‘mi final es feliz’, cosa que yo no entendí en ese momento, y al otro día se nos fue, pero estábamos ahí juntas Anna, mi hija Romina y yo, las tres con él; mi otra hija no porque está en Estados Unidos, pero (su muerte) fue muy tranquila y muy feliz, él me lo dijo, él ya lo sabía, pero yo no lo entendí", concluyó.

Ejemplo de vida

Fernando del Solar logró salir adelante después de que en julio de 2012 le diagnosticaran Linfoma de Hodgkin; su actitud positiva ante la vida y su fortaleza fueron claves para librar varias batallas de salud. Sin embargo, su cuerpo no pudo más y el 30 de junio de 2022 falleció a los 49 años.

El pleito entre Ingrid y Anna

El exrepresentante de Fernando Solar, Aarón Olvera, y la señora Ángeles, una ex empleada doméstica del actor, declararon que Anna Ferro, viuda de Fer, era grosera, maleducada y que incluso los maltrataba a él y a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Al respecto, Anna declaró que sí le prohibió la entrada al funeral a Ingrid Coronado, pero negó el hecho de que ella haya maltratado a sus hijos: “Para empezar, creo que Fer jamás lo hubiera permitido...”. También dijo que si estos chismes fueran ciertos, ella no llevaría, a la fecha, una buena relación con la mamá del argentino y con sus cuñadas. Sobre el tema del departamento, Anna declaró hace unos días que ese asunto está en manos de sus abogados, que espera llegar a una conciliación, ya que lo que menos quiere es pelear.

Eso sí, dejó claro: “Yo no tengo que pagar una renta cuando yo estaba viviendo ahí con mi esposo”. Tanto Anna Ferro como la mamá de Fernando del Solar confían en que pronto saldrá “la verdad a la luz”.