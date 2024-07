¡Inesperado! Elizabeth Gutiérrez sorprendió con un fuerte comunicado sobre William Levy a 3 meses de su separación

El truene de William Levy y Elizabeth Gutiérrez significó un auténtico escándalo en el mundo de la farándula, sobre todo porque la ruptura se dio en medio de alarmantes rumores de infidelidad y hasta violencia intrafamiliar que tuvieron muy ocupados tanto a los internautas como a los medios de espectáculos.

Ahora, tres meses después de la explosión de esta bomba mediática que tuvo lugar en abril, Elizabeth Gutiérrez se sinceró y, a través de un extenso comunicado, habló sobre varias polémicas con una perspectiva más diferente y relajada en la que incluso pidió que se detengan los ataques contra William Levy : esto dijo la actriz.

¿QUÉ RUMORES SOBRE WILLIAM LEVY ACLARÓ ELIZABETH GUTIÉRREZ?

Las especulaciones desatadas por declaraciones que la misma Elizabeth emitió hace unos meses llegaron a tal grado, que ella tomó una drástica decisión en su afán por detenerlas:

“William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y familia”

“Mis hijos y el padre de mis hijos merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron”, expresó la actriz, quien a lo largo de su comunicado emitido a través de sus historias de Instagram se dedicó a defender a William Levy , a quien calificó como una buena persona que no consume drogas como ella lo dejó entrever.

El comunicado de Elizabeth Gutiérrez pronto se viralizó. INSTAGRAM/gutierrezelizabeth_

“Prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio. Yo estaba en el lugar que elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, protegió y me dio lo mejor de él”, señaló la famosa, al tiempo que aclaró que él nunca la maltrató.

En la actualidad, aseguró Elizabeth Gutiérrez, Christopher Alexander y Kailey , los hijos en común que tuvo con el actor William Levy, se llevan muy bien con él debido a que todas las rencillas quedaron de lado: “William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y familia”, escribió.

“Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar los mejores hijos del mundo”, concluyó la publicación de la famosa que, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral y acumular toda clase de comentarios.