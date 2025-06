¡Impactante! Raúl de Molina rompió el silencio sobre su delicado estado tras una cirugía: “Estaba echando sangre”

El reconocido conductor de televisión Raúl de Molina, famoso por su participación en el programa “El Gordo y la Flaca”, habló abiertamente sobre las serias complicaciones de salud que enfrentó tras someterse a una cirugía estética. Lo que parecía ser un procedimiento planeado terminó por convertirse en una experiencia alarmante que lo llevó de emergencia al hospital, puesto que puso en riesgo su bienestar y generó gran preocupación entre su familia y seguidores.

¿Qué complicaciones sufrió Raúl de Molina tras la cirugía?

Pese a que al principio todo parecía marchar bien, Raúl de Molina comenzó a experimentar molestias que se intensificaron a los pocos días. Relató que decidió caminar distancias largas dentro de su edificio para evitar coágulos, tal como se lo habían recomendado. Sin embargo, a partir del octavo día notó un dolor en su pie izquierdo, lo que lo llevó a consultar a un médico del pie, quien le recetó pastillas antiinflamatorias.

Lo que Raúl no imaginó es que estas pastillas, aunque aprobadas por su nefrólogo y otro médico, podían afectar su proceso de cicatrización y coagulación, al no haberlo consultado directamente con su cirujano plástico.

El décimo día tras la operación, mientras su hija Mía se preparaba para salir a su clase de pilates, Raúl de Molina sufrió un desmayo en su casa. “Lo último que me acuerdo es cuando me despierto y veo a mi hija llamando al 911”, contó visiblemente afectado. Al llegar los paramédicos, descubrieron que había perdido sangre de manera significativa , lo que requirió una transfusión urgente y una segunda intervención quirúrgica.

¿Cómo afectó esta situación a su familia?

La experiencia fue particularmente difícil para su hija Mía, quien presenció el momento en que su padre colapsó en la sala de su hogar. “Mía quedó un poco traumatizada”, admitió Raúl, al recordar que ella misma fue quien tuvo que llamar al 911 y pedir ayuda de inmediato.

Su esposa, Millie, también se ha convertido en un pilar fundamental durante el proceso de recuperación. “Con todo lo que yo molesto a mi esposa en televisión, se ha portado de maravilla. Es la mejor enfermera que hay en el mundo”, expresó el conductor, quien destacó que, a pesar de que Millie cuida también de su madre de 87 años, no ha dejado de apoyarlo en cada paso.

¿Qué cirugía se realizó Raúl de Molina y por qué?

Raúl de Molina, quien durante años ha compartido su lucha por perder peso, decidió someterse a una panniculectomía, una cirugía que consiste en retirar el exceso de piel y grasa acumulada en la parte baja del abdomen, comúnmente tras una pérdida de peso significativa.

En su caso, el conductor cubano explicó que tras haber perdido más de 110 libras en los últimos años, esta operación se volvió necesaria para mejorar su calidad de vida. “Me quitaron 15.4 libras de pellejo y gordura que me caía en la barriga. No podía nadar, no podía hacer ejercicio, me molestaba mucho”, detalló Raúl de Molina en una entrevista.

El procedimiento, realizado en Miami por un cirujano recomendado por múltiples personas de confianza, se desarrolló inicialmente sin mayores complicaciones. Tras dos horas y media de intervención y algunas horas en recuperación, el presentador fue dado de alta y se sintió en condiciones para retomar su rutina, sin imaginar lo que vendría después.

¿Cuál es el estado de salud actual de Raúl de Molina?

Después de pasar tres días hospitalizado y de recibir una segunda cirugía para evitar una sepsis, Raúl de Molina continúa en recuperación en su hogar. Si bien asegura que ya puede caminar y realizar algunas actividades básicas, la herida quirúrgica aún requiere cuidados especiales.

Actualmente, el presentador se somete a tratamientos diarios, que incluyen limpieza de la herida y sesiones en una cámara hiperbárica, procedimiento que ayuda a acelerar la cicatrización de los tejidos. “Me tengo que meter en esa cápsula todos los días por una hora y media. Me da un poco de miedo, pero es necesario”, confesó.

¿Cuándo regresará Raúl de Molina a “El Gordo y la Flaca”?

Aunque Raúl de Molina está ansioso por retomar su trabajo en televisión, su regreso dependerá de la evaluación médica final. “Espero que para finales de esta semana me den el ok y si Univision me deja y lleno todo el papeleo, espero que el lunes próximo esté de vuelta”, explicó.

Sin embargo, se mantiene cauto y recomienda a quienes consideren someterse a una cirugía estética que consulten a todos los especialistas involucrados. “Hay que asesorarse bien, no hagan las cosas a la ligera como yo. Esta cirugía era necesaria, pero aprendí que hay que ir paso a paso”, reflexionó.

¿Qué mensaje dejó Raúl de Molina tras su experiencia?

El conductor no dudó en compartir su experiencia como una forma de advertencia y reflexión. Reconoce que, aunque su intención era mejorar su calidad de vida, sobrestimó su capacidad de recuperación y subestimó los riesgos.

Con el apoyo de su familia y su equipo médico, Raúl de Molina continúa enfocado en su recuperación. A pesar de los momentos difíciles, mantiene el buen humor y la esperanza de retomar su vida normal lo antes posible, recordando siempre la importancia de la prudencia y el cuidado de la salud.