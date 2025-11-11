Suscríbete
¿Imelda Tuñón tiene nuevo novio?, captan a la viuda de Julián Figueroa besando a misterioso hombre

La joven madre ya reaccionó a las imágenes que se filtraron y donde se le ve intercambiando besos con un hombre.

November 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tuñón.jpg

Captan a Imelda Tuñón besando a hombre en un bar.

“Lo que quiera hacer mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia no voy a comentar”.

Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa y quien intenta hacer una carrera como cantante, se volvió tendencia en últimas horas luego del rumor de que estrena noviazgo, pues se le vio besando a un hombre.

Fue el programa ‘Siéntese quien pueda’ el encargado de difundir las imágenes de Tuñón mientras disfrutaba de su estadía en el Bar ’33’, ubicado en la Ciudad de México.

El paparazzi captó cómo la joven parecía estar sentada en las piernas de su aparente nuevo galán mientras le mostraba algo desde su teléfono y después se inclinó para besarlo. Además, la pareja hizo un dueto en el karaoke y subieron al escenario para cantar el tema ’Si te pudiera mentir’ de Marco Antonio Solís.

💥 ¡EXCLUSIVA! Imelda Tuñón fue vista muy cariñosa con un misterioso galán 😍. Entre abrazos, risas y la canción “Gavilán o Paloma” de José José, la pareja no ocultó su complicidad. 💃🎤 Y cuando todos pensaban que la noche terminaba… ¡sorprendieron con un apasionado beso frente a todos! 💋 Después subieron al escenario para cantar juntos “Si te pudiera mentir” de Marco Antonio Solís 🎶❤️ Parece que, a pesar de los conflictos por la herencia de su hijo, Imelda se está dando tiempo para el amor 💞 👇 Mira el video completo y cuéntanos: ¿crees que este misterioso hombre sea su nueva pareja? #ImeldaTuñón #Exclusiva #NuevoRomance #Celebridades #Farándula

La famosa exnuera de Maribel Guardia en todo momento se mostró relajada, parecía no tener problema en ser captada con el joven que la acompañaba, pues en todo momento se mostró unida a él y no ocultó sus sentimientos.

Pese a que se desconoce la identidad del hombre, en las imágenes si es posible observar claramente el rostro del que podría ser la nueva pareja de Imelda.

Imelda ya dijo si es su nuevo novio

El pasado fin de semana, la famosa joven llegó al aniversario de la clínica de Botox del Doctor Gama y tuvo un encuentro con la prensa quienes le cuestionaron sobre su nuevo romance. Inmediatamente, Imelda expresó su interés de mantener en privado su vida, por lo que se negó a revelar la identidad del hombre que la acompañaba en el bar.

“Yo ya les había comentado que de mi vida privada y lo que quiera hacer mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia no voy a comentar”, declaró.

Aunque explicó los motivos por los cuales no hablará sobre su vida amorosa, lanzó un fuerte mensaje a quienes cuestionan todo lo que hace. “Pongo en riesgo muchas cosas y a muchas personas. La verdad es que... ¿Al público qué le importa eso?”, sentenció.

¿Cómo sigue el pleito con Maribel Guardia?

Actualmente se enfrentan en una disputa legal por la herencia que Julián Figueroa dejó a su hijo, José Julián.

Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, han afirmado que Imelda impugnó el testamento y buscando una parte de los bienes, algunos de los cuales forman parte del patrimonio de su nieto. Imelda, por su parte, lo niega.

Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
