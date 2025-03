Imelda Garza tiene contacto con Maribel Guardia pero dice esto sobre volver a convivir como familia

En medio del proceso legal de Maribel Guardia contra su exnuera Imelda Garza Tuñón, la joven promueve su nuevo trabajo como actriz.

La viuda de Julián Figueroa será “La Sirenita” en un proyecto teatral que estrena en CDMX el 5 de abril, pero mientras hace la promoción, es irremediable que se le pregunte sobre el conflicto con Maribel Guardia.

“No es fácil, pero igual hay que trabajar. Es difícil venir a un foro de televisión, pero al final del día es lo que me gusta hacer”, admitió al aparecer en “Sale el Sol” de Imagen Televisión.

Pese a que no puede hablar como tal del proceso legal, sí mencionó algunas frases que exponen su sentir actual, respecto a que no descarta la paz con Maribel Guardia, aunque no está segura si volverá a convivir con ella como familia.

“Hay equivocaciones de todas las partes y hay una falta de comunicación. Respecto al proceso no puedo decir nada. Solo que estamos bien, y vamos a estar mejor”.

“Sí ha habido comunicación con Maribel Guardia. Por supuesto, al final del día se trata del interés del niño”, dijo sobre llegar a algún acuerdo.

Sin embargo, sobre seguir conviviendo con la abuela de su hijo, Imelda Garza dudó: “No lo sé. Todavía no lo sé, tal vez después piense que sí, pero ahorita estoy indecisa en esa parte. Hay que salvaguardar el interés superior del niño”.

De hecho, pidió a Maribel Guardia que ya no le deposite los 20 mil pesos que le daba, y que, a decir de Imelda, no venían de la bolsa de la actriz: “Le pedí que no lo hiciera, nada más... Esa cantidad no venía de ella”, sino de un departamento de Julián.

Sobre el bullying del público contra ella y contra Maribel Guardia, Imelda dijo:

“Es muy fácil juzgar e irte a una de las partes... Hay mucha gente que está sacando frustraciones que está viviendo en casa y eso no está bonito, porque cualquiera de las dos partes, al final somos seres humanos que estamos haciendo nuestra vida y no es divertido que te estén atacando todo el tiempo”.