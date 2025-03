Una de las recientes conexiones de Javier Poza con todos los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars, la producción hizo caso al pedido de Rey Grupero y les llevó las preguntas de los televidentes para que ellos contestaran en vivo, Laura Bozzo fue una de las primeras en responder.

‘Tú eres solo una habitante más, ¿por qué los de tu cuarto actúan como si fueran tus sirvientes, será porque creen que eres más fuerte que ellos?’, fue la pregunta que un televidente le envió a Laura Bozzo. La participante de La Casa de los Famosos respondió tajante:

Laura Bozzo le plantó raya a un televidente de La Casa de los Famosos All Stars: ‘Eso no es ser sirviente’ Captura Telemundo

‘¡Me encanta la pregunta! Juanito, te mando un beso. Sí, soy una habitante más y me encanta. Y si los de mi cuarto o toda la casa me tratan con cariño, eso no es ser sirviente, Juancito, eso es tener buena educación, y cuando uno ha sembrado tantos años, uno cosecha el cariño de la gente’, respondió Laura Bozzo.

Laura Bozzo está cansada con el cambio de los cuartos

Laura Bozzo está harta de los cambios de cuarto y en una charla con Aleska Génesis antes de su salida del reality, le dijo a ella y a Lupillo Rivera que si hay un próximo cambio de cuartos se irá para el Cuarto Agua.

Según dijo la presentadora de televisión, en ese cuarto siente paz y tranquilidad y de hecho, dijo a qué cama iría. ‘Siento mucha paz, muy buena energía’, indicó Bozzo.

Laura Bozzo al hueso sobre la detención de Aleska Génesis

Laura Bozzo fue contundente al opinar sobre la detención de Aleska Génesis tras su salida de La Casa de los Famosos All Stars el 10 de marzo. La modelo venezolana fue arrestada por una denuncia de su excuñado, Francisco Rodríguez Borgio, por el supuesto robo de relojes de lujo.

Laura Bozzo reveló los detalles del supuesto romance en La Casa de los Famosos All Stars Captura Telemundo

Laura Bozzo aseguró al aire de La Casa de los Famosos All Stars que su eliminación evitó una intervención policial en vivo: “Peor hubiera sido que tuvieran que sacarla”, dijo con firmeza. “Yo soy abogada”, agregó para respaldar su postura.