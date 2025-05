Imelda Garza reaccionó a una posible pelea con Maribel Guardia por las cenizas de Julián Figueroa: esto dijo

A lo largo de este 2025, los agrios enfrentamientos entre Imelda Garza y Maribel Guardia que incluso las llevaron a los tribunales acapararon las portadas de los medios dedicados a los espectáculos; las cosas lograron calmarse un poco con la resolución legal que le otorgó la custodia total de su hijo a Imelda, pero se reavivaron de nuevo a raíz de una ola de rumores.

El pasado martes 27 de mayo, Imelda Garza confirmó en su cuenta de Instagram que el esperado reencuentro de Maribel Guardia con su nieto todavía no ocurría : “Él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para régimen de visitas”, se lee. Ahora, la joven apareció en un encuentro con la prensa para hablar de otro tema importante: las cenizas de su esposo.

¿Imelda Garza está dispuesta a compartir las cenizas de Julián Figueroa?

En una charla que Imelda Garza sostuvo con periodistas y que fue dada a conocer por el programa “Sale el Sol”, la actriz y cantante aceptó que aunque la idea que tuvo Maribel Guardia de llevar las cenizas de Julián Figueroa a una iglesia cercana es muy buena, esto podría llevar tiempo ya que desprenderse de ellas será difícil para su suegra.

“Ella las quiere poner en una iglesia y está bien. No se le va presionar ni nada para que lo haga, porque va ser un proceso muy fuerte desprenderse de eso”, declaró.

Por otra parte, Imelda Garza descartó por completo la idea de pelearse con su suegra por el tema de las cenizas o incluso la posibilidad de dividirlas debido a una fuerte creencia religiosa, por lo que quedó claro que ella siempre respetará la decisión de Maribel con respecto al destino que le dé a los restos de su hijo:

“En una misa nos dijeron que era terrible dividir a una persona, dividir sus cenizas, tiene que estar todo en un mismo lugar”, declaró.

¿Dónde están las cenizas de Julián Figueroa?

Las cenizas de Julián Figueroa se mantienen, desde la muerte del joven, en un lugar especial de la casa de Maribel Guardia y todo apunta a que siguen ahí a pesar de que en abril del 2025 la costarricense reveló que ya estaba lista para despedirse de ellas y depositarlas en el nicho de una iglesia cercana.

“Yo ya compré un nicho para Julián en una iglesia muy cercana a la casa (...) En algún momento van a estar ahí para que también el niño, si yo no lo vuelvo a ver, tenga acceso a las cenizas de su papá”, reveló la famosa para el programa “Hoy Día”.