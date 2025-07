¿Qué hicieron los habitantes de La Casa de los Famosos México en su ÚLTIMO día con su celular?

Habitantes de La Casa de los Famosos México empiezan el concurso la noche del domingo 27 de julio, pero desde días antes son aislados.

Durante el jueves 24 comenzaron a llegar a un hotel donde todos los habitantes confirmados fueron puestos en habitaciones separadas, con la indicación de no tener contacto con el resto de compañeros.

Durante el viernes 25 de julio, los famosos tuvieron su celular por última vez, por lo que algunos aprovecharon el tiempo para seguir generando contenido para sus respectivas redes sociales.

El hecho es que sus vidas cambiarán, para bien o para mal, al estar expuestos 24/7 ante más de 60 cámaras, en un fenómeno que mantiene en vilo a televidentes y usuarios de redes sociales.

Dalilah Polanco transmitió en vivo

Dalilah Polanco se espantó porque creyó que estaba prohibido transmitir en vivo, hasta que alguien de sus seguidores le dijo que Shiky ya había hecho lo mismo.

La actriz compartió que aunque llevó dulces y frutas en su maleta, nada de eso se le permitirá llevar a La Casa de los Famosos México.

Shiky transmitió en vivo y produjo un video para presentarse al mundo

“Para todos los que no me conocen y me quieren conocer. Que sepan q voy a vivir este momento único y tan deseado, como un niño. Gracias a cada amigo y productor que creyó en mí, a cada mensaje d amor que recibo, a mi pareja @el_abrahamcito y a mi familia que me apoyan en todo momento… a @petitcomiteagencia, @irinamaximo @fridastrid , que las amo”, escribió el actor.

Shiky desde el hotel, preparando todo para el estreno de #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/OWJQ5JUn8g — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 25, 2025

Aarón Mercury regaló a sus fans una imagen que vale más que mil palabras...

“Lo que un buen pump y buena iluminación hacen”, anotó el influencer.

Aldo De Nigris comentó algunas preguntas y promocionó su canal de YouTube

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México?

El domingo 27 de julio comienza el reality show. Primero hay una transmisión en redes sociales de La fiesta de los famosos, donde estará Karina Torres.

Por primera vez, habrá pre-gala el día del estreno. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff te esperan en ViX, a las 8 de la noche.

La gala principal comienza a las 8.30. Galilea Montijo adelantó que habrá sorpresas y quizá un nuevo habitante.

Al terminar la gala principal, se convoca a la gente a ViX, donde Wendy y Ricardo son los anfitriones de la post-gala...