Adrián Di Monte niega haber bloqueado a su ex Sandra Itzel para entrar a La Casa de los Famosos México

Adrián Di Monte habla de su ingreso a La Casa de los Famosos México, desmiente haber bloqueado a su ex para entrar a este proyecto y asegura que sólo le importa la felicidad con su esposa

Adrián Di Monte está decidido a ganar La casa de los famosos México, para el cubano este proyecto es una gran ventana para que el público lo conozca más allá de los personajes que ha hecho en las telenovelas o por su desempeño en competencias.

Recién casado, el actor nos cuenta cómo se dio su boda, revela que no será la única y también confiesa que ya quiere ser papá. Asimismo, habla de la polémica en la que estuvo envuelto hace unos días por, supuestamente, bloquear el ingreso de su ex Sandra Itzel a La casa.

¿Cómo te sientes de entrar a LCDLF México?

“Emocionado, nervioso, estuve durante semanas tratando de despistar a todo el mundo, pero no sé cómo le hacen los fans que hasta encontraron los zapatos en las pistas. que se daban en los promocionales, fue muy divertido jugar con los fans a esquivar las suposiciones, pero ya finalmente se sabe. Como dicen: “Ya está el gato fuera de la bolsa” y yo me siento agradecido con México, con Televisa, es un proyecto que respeto mucho.

¿Qué te animó a dar el sí al proyecto?

Desde la primera temporada me habían invitado y no pude porque estaba chambeando en Colombia, luego, en la segunda, me fui a otro reality, La isla, pero los tiempos se acomodaron y estoy más que listo para esta tercera temporada.

¿Tienes ya una estrategia para tu participación?

Voy sin estrategias, sin expectativas, muy tranquilo, quiero llevarme bien con todos; espero hacer contenido gracioso, a muchos de los que han anunciado ya los conozco y de cierta manera eso me da un poco de paz. No he hablado con nadie, pero ya comencé a seguirlos a todos en redes.

¿Estás listo para las polémicas que se puedan generar?

La casa de los famosos es un proyecto polémico, reúne a toda la familia, es algo muy bonito, desde hace mucho no había un proyecto así, el que lo vea tanta gente divide opiniones y eso es bueno, yo sólo le pido a la gente que se dé la oportunidad de conocerme, porque una cosa es el personaje que ven en la telenovela o en alguna competencia y otra el que soy día a día.

Además, estás recién casado...

Sí, hace unos días me casé con mi ahora esposa y la voy a extrañar muchísimo, ella es fan del programa y a mi suegra le encanta, entonces a ellas les dedico mi participación y espero hacerlo lo mejor posible. Mi esposa me apoya y entiende que es un gran proyecto.

¿Qué te motivó a, finalmente, dar el gran paso de casarte?

El amor, porque yo creo que el amor es la fuerza universal, la más grande de todas, cuando hay amor todo se puede. Yo nunca me cerré a la oportunidad de enamorarme, creo que eso es lo que sana las heridas; amo ser el esposo de Nuja Amar y que ella sea mi mujer.

¿Cómo fue la boda?

Fue una ceremonia muy pequeña, privada, en Vizcaya, en Miami, con mis papás, la familia, nada más, no hubo ni siquiera fotos, no hubo prensa ni nada, pero ya vendrá la fiesta grande este año, la boda religiosa por la iglesia.

Esto dijo Adrián Di Monte de Sandra Itzel

Por otro lado, trascendió que habías bloqueado la entrada de Sandra Itzel a LCDLF México, ¿es verdad?

Yo jamás en la vida movería un dedo para quitarle el trabajo a alguien ni nada por el estilo, no es mi estilo, y más porque yo sé lo que se siente, porque yo lo viví en carne propia hace algunos años cuando se me cayeron proyectos y contratos por lo que ya saben. Para empezar, no tengo ni el poder para poder hacerlo, además de que Televisa es una empresa muy correcta que, si te quiere, te quiere. Si quieren que entres a un proyecto ahí van a estar los productores detrás. Cuando yo entré a Reto 4 elementos así fue. No hay poder en el cielo, mar o tierra para que el productor no se acerque a ti y te diga: “Te quiero (en el proyecto)”. Entonces, yo jamás en la vida haría algo así.

Entonces, el tema con Sandra ya quedó completamente cerrado...

Sí, totalmente atrás. Lo único que me interesa en este momento es ser feliz con mi esposa, eso es lo único que tengo en mente.