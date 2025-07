Aarón Mercury entra SOLTERO a La Casa de los famosos México... “Sin ninguna atadura”

Uno de los a más queridos en TikTok va a la conquista de LCDLFM y nos cuenta cómo enfrentará este gran reto que lo acerca a su sueño de ser actor

Aaron Mercury ha logrado destacar en las redes sociales y disfruta de su fama junto a millones de fans que lo admiran y conforman su ejército. Su carisma le abrió las puertas de La casa de los famosos México 3, y será su habilidad para conectar con la audiencia gracias a su autenticidad y versatilidad lo que lo impulse a llegar lejos en el programa.

Dicen cientos de personas que no eres guapo... ¿Eso te genera inseguridad?

Todo empezó cuando me nominaron a competir con otros en una lista de “los más bellos”. No creo ser el más guapo de México, ni mucho menos del mundo; sé que hay gente más atractiva que yo, pero tengo buenos hábitos: hago ejercicio, como bien y, sobre todo, me siento guapo.

Tu vida es muy pública en redes. ¿Temes que algo se descubra?

Me gusta que la gente me conozca poco a poco. No me molesta que sepan cosas de mí; al contrario, lo veo como una fortaleza. AI final, ya sé de qué me van a criticar, ¿sabes?

¿Cómo manejarás el tema de la alimentación? Dicen que te cuesta seguir horarios...

(Risas) Soy adicto a las papitas. Trato de comer bien, pero me doy mis gustos. Si toca ajustar horarios en la casa, va a ser difícil.

¿Qué buscas en LCDLFM? ¿Cuál es tu área de oportunidad?

Quiero que el público me conozca más y demostrar mi potencial. Me encantaría actuar, así que me preparo: estudio canto, toco piano y actúo. No soy experto, pero cada día me esfuerzo porque quiero ser actor.

Aarón Mercury... ¿Entra soltero, con novia o en algo complicado?

“Pues mira, entro soltero, sin ataduras. No voy buscando nada, pero si surge una conexión con alguien, bienvenida sea. No me cierro”.

¿Cómo organizaste tu ausencia en redes?

Voy a dejar videos grabados para ciertas situaciones Karime lo hizo muy bien-. Le dejaré mis redes a mi mamá; soy muy desconfiado, pero confío en ella. A menos que me fune desde dentro de La casa (risas).

¿Crees que pueda pasar?

No lo sé, pero si ocurre, ni modo. Me duele pensar que ella verá los comentarios negativos hacia mí.

¿Qué no tolerarías dentro de La casa?

Valoro mucho la lealtad, en amigos, familia o parejas. Si descubriera que alguien es falso, me afectaría. Sé que es un juego, pero hay límites.

Por último, ¿qué le prometes a tus fans?

Que cada día les mandaré un saludo, aunque me extrañen (y yo a ellos). Iré con toda la actitud, siendo lo más real posible. Confío en que me irá bien.