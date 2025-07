Priscila Valverde en La Casa de los Famosos México: “La convivencia y la competencia no me asustan”

Es la primera reina de belleza en entrar a LCDLF México y asegura que su experiencia en estos certámenes le dan la seguridad que se necesita para triunfar

La modelo Priscila Valverde fue revelada como la octava inquilina de La casa de los famosos México, y aunque su presencia pueda ser cuestionada, la guerrerense está más que lista para mostrarse ante las cámaras las 24 horas.

“Estoy muy emocionada de por fin poder contarle a mi familia, amigos y seguidores en redes sociales que estaré en el reality. Creo que eso fue lo más difícil: no poder revelar la información antes. Pero ahora me siento liberada y dispuesta a divertirme”, confesó.

Priscila dijo admirar a los demás participantes revelados y espera llevarse una grata experiencia en La casa: “Llego sin expectativas. He visto a quienes ya fueron anunciados y son personas a las que respeto y admiro. He seguido gran parte de la carrera de muchos, pero no los conozco en el día a día, y eso me interesa mucho. Quiero aprovechar esta oportunidad para ver con quién logro una buena relación; espero que con todos”.

“NO ME GUSTA EL CONFLICTO": Priscila Valverde

Su experiencia en concursos de belleza la hace una participante competitiva, algo que podría reflejarse en el programa: “Soy muy amigable y no me gusta el conflicto, pero vengo del mundo de los certámenes, así que tengo mucha experiencia compitiendo y conviviendo con gente. Eso me da seguridad. De hecho, lo relaciono mucho con un concurso de belleza: la concentración, el encierro con otras participantes, el trabajo en equipo... La convivencia y la competencia no me asustan”.

La modelo llega con un sólo propósito: entregar buen contenido a los espectadores: “Antes sólo compartí con mujeres; ahora habrá hombres, personalidades distintas. Será interesante, pero espero cumplir el objetivo: entretener al público. Es un programa que la gente espera todo el año, así que haré que valga la pena”.

“Es una nueva temporada, con personas completamente diferentes. Es un reinicio. Cada edición tiene sus cosas buenas y malas, y veremos qué nos deja esta”.

