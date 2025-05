Así es la vida de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu

Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, va a cumplir dos años en septiembre. Y la cantante contó detalles de la vida de la niña que vive en Argentina junto a su madre. Entre varias cuestiones, la intérprete de LATINAJE señaló que hace “cositas muy divertida”.

En una entrevista en el programa de streaming Tapados de Laburo, la compositora relató que se enfocó en brindarle a Inti una crianza amorosa y estructurada. En este contexto, reveló que la niña asiste a clases de música y circo, actividades que fomentan su desarrollo y le permiten interactuar con otros niños.

“Hay que ver más adelante cuando ella empiece una vida propia. Igual tiene su propia vida. Tiene unas clases de cositas; ahora va a música y va a circo. Cositas muy divertidas”, aseguró.

Y agregó: “A ella le gustan mucho los niños, le encanta conocer gente y trato de que lo haga. Va al parque con la niñera. Cuando hay días tranquilos yo voy. Pero usualmente, ella me lleva a hacer su vida; tiene bastante su vida”.

La artista también compartió que durante la creación de su más reciente álbum, Inti estuvo presente en el estudio debido a su corta edad. Sin embargo, a medida que la niña crece y se vuelve más activa, Cazzu tuvo que adaptarse a nuevas dinámicas para equilibrar su carrera musical y la maternidad. “Grita, se ríe, canta y quiere estar con su mama. Pero es mi mejor compañera”, cerró.

La confesión de Cazzu: “No me gusta que me vea con el celular”

Cazzu y Christian Nodal tuvieron una relación de alrededor de dos años. (Instagram @cazzu / Getty Images)

En cuanto al uso de la tecnología, Cazzu ha optado por limitar la exposición de Inti a las pantallas. Prefiere que compartan juntas películas completas, como Mascotas, en lugar de permitirle el uso del celular. Esta decisión busca evitar que la niña desarrolle una dependencia temprana a los dispositivos electrónicos, promoviendo en su lugar actividades que estimulen su imaginación y concentración.

“No me gusta que mi hija me vea pasar mucho tiempo en el celular. Le encanta [la cinta] Mascotas, por ejemplo. A ella le gustan mucho los animalitos, el gua gua [perro]”, añadió.

Y completó: “Inti no tiene más pantallas que cuando vemos una película. Aprendí que a los chicos o, por lo menos de las personas que escucho que hablan, hay que darlos algo que sepan que va a terminar; entonces, es algo que empieza y termina, para que no les pase tan temprano lo que nos pasó a nosotros con el celular que no podemos parar porque nos damos cuenta que es infinito. Entonces, a ella no le muestro nada del celular para que no tenga esa dinámica, de que quiera ver algo en el celular. Y siempre es la película”.

Cazzu le dedicó una canción a Inti

Este momento llega en un contexto de gran actividad para Cazzu, quien continúa consolidando su carrera con el lanzamiento de su álbum ‘Latinaje’, donde explora diversos géneros musicales y dedica una emotiva canción a su hija, titulada ‘Inti’ .

En la letra, Cazzu reflexiona sobre cómo nunca se imaginó como madre hasta que llegó Inti, describiéndola como un “ángel” que cambió su vida.

