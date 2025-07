Jorge Gil reaparece y recuerda lo que hizo Mario Bezares el día que mataron a Paco Stanley

Desde que se publicó el libro con su verdad sobre el asesinato de Paco Stanley, en el año 2000, el conductor Jorge Gil ha tenido muy pocas apariciones públicas.

La tarde de este viernes 25, el único hombre que estaba con Stanley al momento en que le dispararon en su camioneta a las afueras de un restaurante de tacos, apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y habló fuerte de Mario Bezares en una entrevista con varios medios que fue publicada por el periodista Eden Dorantes en su cuenta de Instagram y su canal de Youtube.

Jorge Gil no apareció en eventos públicos ni siquiera cuando se lanzó la serie de televisión "¿Quién lo mató?”, producida por Amazon Prime Video y en la que se insinúa que él tuvo ciertas actitudes sospechosas.

Tampoco dio su punto de vista cuando Televisa publicó el documental sobre la muerte de Paco, que fue dirigido por Diego Osorno y en el cual se revela que el expediente quedó congelado... y sin resolver.

Pero ahora Jorge Gil sí quiso opinar sobre lo que recuerda de aquel 7 de junio de 1999.

“Es la primera ve que lo hago... porque no le veo sentido (hablar del tema)... si me hubieran matado a mí, a lo mejor sale otro a decir lo que me pasó. Pero si voví, fue para contarlo y no me arrepiento”.

¿Qué dijo Jorge Gil sobre Mario Bezares?

El conductor era una especie de patiño serio en los programas de Stanley; mientras que Bezares era el bufón. Gil recuerda claramente lo que, desde su punto de vista, Mario Bezares hizo y dejó de hacer aquella mañana en el restaurante al que fueron a desayunar los tres.

“Mayito no solo no salió del baño, jamas puso un pie afuera... a ver, si estamos todos aquí y yo digo: voy para allá... pero el problema es que el señor Stanley fue al baño realmente a hacer sus necesidades y regresó pero Mario no. Digo, si te quedas allá y oyes una balacera, pues mínimo sales a ver qué pasó, él nunca salió, no sé por qué”.

La narrativa de aquellos momentos ha sido motivo de controversia desde 1999. Ni la investigación policíaca logró esclarecer las motivaciones de quienes estuvieran ahí aquel día. Las certezas son: Los tres terminaron de desayunar, Mario fue al baño, Paco lo siguió; Paco regresa y sale junto con Gil a la calle para subir a la camioneta. Ahí les disparan: Paco muere y Gil sobrevive.

Jorge Gil, tras manifestar las dudas que tiene, dice que está tranquilo y en pazo consigo y con Mario Bezares.

“No lo voy a juzgar, a él ya se le juzgó, tuvo su condena, es feliz con su familia y le deseo paz y felicidad”

Jorge dice que desde aquellos años, decidió retirarse de la vida mediática y ahora se dedica a las relaciones públicas.