Homero Ferruzca, de Cero en conducta, trabajó en la serie de El Chapo por este motivo

¿Quién no recuerda a “Homerito”, aquel gracioso personaje que apareció en los programas de Jorge Ortiz de Pinedo Cero en conducta y La Escuelita VIP? El actor nos arrancó varias carcajadas, pero su papel también le trajo varios problemas.

Homero Ferruzca formó parte del elenco de Cero en conducta y La Escuelita VIP, las exitosas series de comedia que vieron la luz en la década de los 2000, junto a otros actores como Luis de Alba, Ruben Cerda, y Luis Queli, entre otras celebridades, y aunque el proyecto duró muchos años al aire, llegó el tiempo en que debió terminar.

Fue ahí que los actores debieron buscar trabajo en otros proyectos; sin embargo para Homero Ferruzca, el entrañable “Homerito Cárdenas”, las cosas no fueron tan fáciles en un principio... hasta que llegó al lugar indicado y hasta le dieron un papel que no esperaba.

LAS DIFICULTADES DE “HOMERITO” PARA ENCONTRAR TRABAJO

Fue en el podcast Desde cero que Homero Ferruzca se sinceró acerca de lo difícil que fue para él demostrar su talento en la actuación luego de que lo encasillaran en la comedia y, más concretamente, en el personaje de “Homerito Cárdenas”, el cual le costó mucho trabajo dejar.

“Yo iba para audicionar para el ‘General Blanco’, que aparece en uno o dos capítulos de la serie”

Fue entonces que le llegó a Homero Ferruzca la oportunidad de trabajar en un proyecto diferente a las comedias: la serie de Netflix El Chapo. Sin embargo, no todo fue fácil para el actor.

“Habla Elvira Richards con el director del casting y le dice: ‘te voy a mandar para este personaje, a Homero Ferruzca’, y le contestan ‘no, no , es ‘Homerito’, ya te dije no lo quiero ni ver’...”, recordó el histrión, quien finalmente fue aceptado para hacer una prueba debido a la insistencia de su mánager.

“Yo iba para audicionar para el ‘General Blanco’, que aparece en uno o dos capítulos de la serie (…) salí de ahí pensando que no me iban a contratar”, señaló el actor, sin imaginarse lo que iba a ocurrir con él.

DE “HOMERITO” A INTERPRETAR A UN EXPRESIDENTE: HOMERO FERRUZCA EN EL CHAPO

Al final, otro actor se quedó con el papel del “General Blanco”, pero esto no desanimó a Homero Ferruzca ya que le ofrecieron una oportunidad inigualable:

“Semanas después (mi mánager) me habla y me dice: ‘oye, que te quieren para que hagas a Felipe’, en este caso se llama ‘Felipe Alarcón’, el ex Presidente de México… les encantó tu casting”, declaró Homero Ferruzca, quien finalmente salió ganando.