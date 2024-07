¿Quieren otra hermana? La peculiar reacción de los hijos de Aracely Arámbula sobre la hija perdida de Luis Miguel

Desde que se dio a conocer la existencia de una supuesta hija no reconocida de Luis Miguel, mucho se ha hablado sobre la vida familiar del cantante y qué tan posible es que esta relación sanguínea sea verdadera. Gran parte de estas especulaciones se deben a que desde siempre, el artista se ha caracterizado por negarse a que estos temas se vuelvan de interés mediático, lo que no siempre es posible debido a la magnitud de fama que posee.

Entre las cuestiones que salieron a la conversación, destacaron sus hijos con Aracely Arámbula, que pese a que no tienen convivencia con él, sí podrían resultar afectados de alguna manera por todo este escándalo. No obstante, hoy se sabe que Daniel y Miguel ya escucharon de estas versiones y tuvieron una reacción bastante madura para su corta edad, demostrando así el trabajo que la actriz ha hecho con su crianza.

Esto piensan los hijos de Aracely Arámbula respecto a la posibilidad de tener una media hermana por parte de Luis Miguel

A propósito de la controversia que causó el rumor de que “el Sol de México” tiene una hija no reconocida llamada Milagros, Aracely Arámbula fue cuestionada al respecto. Pese a que de manera personal no emitió ningún comentario, sí reveló que Daniel y Miguel, quienes son fruto de su romance con el cantante, no se toman en serio nada de lo que se dice de su círculo familiar.

“Ellos están fuera de todo esto, es más, se ríen, les dan risa las noticias. Son mis maestros, me apoyan y me sorprenden”, expresó la artista, que en reiteradas ocasiones ha dejado claro que no tiene interés en que sus hijos formen parte de escándalos o polémicas relacionadas a su padre biológico.

Por su parte, Aracely se mantuvo firme en la postura que adquirió desde hace varios años, la cual consiste en no hablar ni opinar respecto a nada que tenga que ver con su expareja.