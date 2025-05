¿Héctor Parra y su yerno tienen un amorío? La inesperada respuesta de Daniela Parra al insólito rumor

La compleja y mediática situación familiar que involucra al actor Héctor Parra y sus hijas, Daniela Parra y Alexa Hoffman, tomó un nuevo e inesperado rumbo.

Lejos de encontrar calma, la disputa pública entre las hermanas, marcada por graves acusaciones y procesos legales, escaló recientemente tras la difusión de un rumor insólito que involucra a Héctor Parra, actualmente en prisión, y al novio de Daniela Parra. Ante esta inesperada y extraña acusación, Daniela Parra decidió responder públicamente , y su reacción, cargada de humor, no pasó desapercibida para quienes siguen de cerca este caso.

¿Qué dijo Alexa Hoffman sobre el novio de Daniela Parra y Héctor Parra?

La disputa entre Alexa Hoffman y Daniela Parra, hijas del actor Héctor Parra, ha escalado a niveles impensables. En medio de una entrevista para el canal de YouTube “Trending news by Monick”, Alexa lanzó una nueva y polémica declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales. Recordemos que Alexa denunció a su padre en 2021 por abuso sexual y corrupción de menores.

Durante una interacción con los seguidores del canal, una pregunta hizo referencia al parecido entre Diego, el novio de Daniela, y Héctor Parra. Alexa respondió con una insinuación sobre rumores que había escuchado y que apuntan a una supuesta relación sentimental entre ambos hombres. “Aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: me dijeron que Diego no es novio de Daniela, sino de mi papá. Y no me sorprendería”, afirmó con total seriedad.

Daniela ha estado al pendiente de todo el caso de Héctor Parra Instagram

¿Cómo respondió Daniela Parra al rumor de un amorío entre su padre y su novio?

La respuesta de Daniela Parra no tardó en llegar. Fiel a su estilo directo y con una dosis de humor sarcástico, la joven reaccionó en su cuenta oficial de Instagram mediante una historia en la que aparece acostada junto a su novio y su mascota. En el video, se le escucha decir: “Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”. Diego, su pareja, sin perder el ritmo, responde: “Ya me descubrieron”.

Por cierto ☝🏻 acabo de desarchivar una foto en mi IG, de la que nunca fue mi hermana y menos mi amiga! quien la encuentre primero, gana 🤣 (y ya con esta me despido que yo sí tengo cosas que hacer 🫢) https://t.co/Yjc5s3HK4K — daniela (@DannielaPr) May 14, 2025

Para acompañar la publicación, Daniela añadió el mensaje: “Buenos días por la mañana, ¡DESCUBIERTOS! Y un perrito pechocho”, así minimizó la controversia con ironía y dejó en claro que no dará mayor peso al comentario de su hermana.

Además, la cuenta de X de Cultura Pop compartió un vídeo de la pareja, donde toma de forma irónica el rumor, e incluso hacen burla de que Diego ahora sería “la madrastra” de Daniela. La publicación fue compartida por la misma Daniela en su cuenta de X.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Daniela Parra?

Este nuevo episodio en la guerra mediática entre hermanas podría tener repercusiones legales. Alexa Hoffman ya había anunciado previamente que emprendería acciones legales contra Daniel por revictimizarla, luego de que asegurara en otro video que había sido atacada por su propia hermana durante el proceso judicial contra su padre.

Alexa sostiene que desde que hizo pública su denuncia ha sido víctima de señalamientos crueles y difamación. En sus palabras, ha lidiado con ansiedad, insomnio y aislamiento social. “Vivía con miedo a que la gente me viera como ‘la loca’, temía no ser creída”, confesó.

Pese a ello, ha decidido mantenerse firme en su camino de sanación emocional, incluso rechaza cualquier tipo de compensación económica que pudiera derivarse del caso judicial, pues considera que ello facilitaría una liberación anticipada de su padre, lo cual la atemoriza.

Así le responde Daniela Parra (@DannielaPr) a su media hermana Alexa Hoffman pic.twitter.com/vVLxZKWuW2 — Cultura Pop (@RCulturaPop) May 12, 2025

¿Cuál es el estado legal actual de Héctor Parra?

Héctor Parra fue detenido en 2023 tras ser denunciado por Alexa Hoffman. En ese entonces, se le había condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores. En 2024, una sentencia adicional de 13 años y 10 meses se sumó por abuso sexual. Sin embargo, después de una apelación en enero de 2025, su condena total se redujo a 12 años y seis meses de prisión.

La defensa del actor ha manifestado que buscará seguir impugnando la sentencia , mientras Daniela Parra continúa expresando públicamente su desacuerdo con el fallo, al insistir en la inocencia de su padre.

¿Por qué las declaraciones de Alexa han causado tanta polémica?

El señalamiento de Alexa Hoffman sobre una supuesta relación entre Héctor Parra y el novio de Daniela resultó tan sorprendente como inusualmente ofensivo. Las redes sociales rápidamente reaccionaron con opiniones divididas. Algunos usuarios la acusaron de propagar chismes sin pruebas, mientras otros respaldaron su derecho a expresar lo que ha escuchado.

Sin embargo, la insinuación fue considerada por muchos como un golpe innecesario e irrespetuoso, no solo hacia su hermana, sino hacia el propio proceso judicial. La controversia también ha reavivado el debate sobre la exposición pública de casos familiares delicados.

A pesar de las diferencias irreconciliables entre las hermanas, queda claro que ambas continúan viviendo esta situación desde posturas completamente opuestas. Lo que comenzó como un caso judicial terminó convirtiéndose en un drama familiar expuesto ante millones de personas.