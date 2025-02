Héctor Parra habla con su hija Daniela en transmisión en vivo: “Duermo tranquilo”

En medio de la tempestad, Héctor recibe el apoyo de su hija Daniela Parra y una parte del público, que hasta le manda mensajes coquetos al llamarlo “guapo”.

En una transmisión en vivo en redes sociales, Daniela conectó con su padre, quien permanece en prisión mientras sigue el caso tras ser acusado de abuso contra su otra hija, a quien tuvo con Ginny Hoffman.

Con cuatro años en prisión y tras haber tenido la posibilidad de ir a un juicio abreviado, pagar una indemnización y emitir las disculpas procesales pertinentes, derecho al que se negó a acceder, el famoso apunta a salir limpio de toda culpa. “No voy a pagar nada porque yo no hice nada, voy a salir de aquí inocente y libre”, dijo Parra, según informó Daniela Parra.

Daniela Parra había dicho que su padre estaba “muy contento, esperanzado y con la fe puesta en el amparo, que es lo que sigue”. Ahora, lo pudimos escuchar. El actor aseguró que no está lejos su libertad, que ya se escaló a los magistrados. “Todo está a la vista. y conforme pasa el tiempo, la gente no somos tonta, aunque nos quieran ver la cara. Todo está evidente, pero desgraciadamente los procesos legales nos siguen deteniendo aquí”, dijo en vivo.

“Ya vamos en el camino correcto directo a la puerta que se va a abrir para salir de aquí libre, con la frente en alto, como ha sido desde el día uno”.

“Jamás en mi vida podría hacer una cosa tan baja y tan puerca como dicen, por eso duermo tranquilo”, comentó Héctor, quien bromeó sobre que su hija Daniela nunca le había llevado de sus tamales, que han sido su emprendimiento para salir adelante.

“Esos mensajes guárdamelos”, bromeó Héctor Parra ante los constantes mensajes de las seguidoras de Daniela, que enviaban mensajes coquetos.

“El amparo es una de mis grandes esperanzas, tengo fe de que por fin se va a hacer lo correcto. Han habido fallas, pruebas que no se toman en cuenta... No preponderar el dicho de la víctima ante la presunción de inocencia, lo digo porque así es la ley. En la instancia que vamos se tiene que tomar en cuenta las fallas que hubo en el proceso”.

Se cerró la puerta para la otra hija de Héctor

Héctor Parra sí quería tener un acercamiento con su otra hija, pero esta posibilidad se esfumó luego de que la joven subiera un nuevo video en el que declaró que “le aterra” la posibilidad de encontrarse con su papá en la calle.

Daniela Parra fue contundente en una nueva aparición ante los medios de comunicación al aceptar que, aunque su papá Héctor Parra sí planeaba buscar a su hermana cuando saliera libre, ahora este atisbo de reconciliación quedó cerrado para siempre... ¡el actor ya no quiere saber nada de ella!

“En exclusiva les digo que no la va a buscar cuando salga, que (Alexa) no tenga miedo porque no la va a buscar”, declaró Daniela al tiempo que recordó que su hermana se quitó el apellido paterno y ya nada los liga.