¿Hay crisis? Mariana Echeverría reveló por qué su esposo no quiso ir a recibirla tras salir de LCDLFM

Tras su controvertida salida de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría ha tenido que enfrentarse a una tormenta mediática ocasionada por su comportamiento dentro del reality. Adicionalmente, tuvo que librar algunos cuestionamientos relacionados a su vida privada, como la supuesta crisis por la que pasa su matrimonio con Óscar Jiménez.

Esto ya que se mencionó que una de las razones por las que Ximena Echeverría, su hermana, fue la encargada de recibirla en la gala, habría sido porque su esposo prefirió mantenerse al margen de toda esta situación. Por lo que inevitablemente se dieron algunas sospechas de que las cosas entre ellos no estarían en los mejores términos, mencionándose incluso la posibilidad de un divorcio, tema del que la conductora ya se pronunció de forma contundente.

Mariana Echeverría aclara por qué Óscar Jiménez no quiso acompañarla a LCDLFM

Una de las cuestiones que llamó la atención el día que la presentadora fue eliminada del reality, apuntó al hecho de que su esposo no estuvo presente para recibirla, como sí lo hizo el marido de Shanik Berman previamente. Sobre si esto tendría que ver de alguna manera con los supuestos problemas que aparecieron en su relación tras el reality, Mariana fue contundente y aclaró qué es lo que está pasando en su vida conyugal.

Durante una conversación concedida para el programa web de Mara Patricia Castañeda, Echeverría, quien se ganó severas críticas de la audiencia por sus actitudes y ataques hacia compañeras como Briggitte Bozzo, ventiló punto por punto lo que pasó para que el futbolista no quisiera estar en su regreso a la realidad.

Mariana Echeverría aseguró que su esposo no fue a recibirla a la salida de LCDLFM por temas de trabajo Instagram

“Es que no puede, no es como que ‘ay, ahorita vengo, voy por mi esposa al foro para arreglar sus problemas y regreso después del partido. No, no pueden”, mencionó la antigua integrante de “Me Caigo de Risa”, refiriéndose a que por su trabajo como portero profesional este tipo de salidas se le complican.

Adicionalmente, contó la respuesta que le dio una vez que pudieron retomar la comunicación. "Él me dijo: ‘si para casarme tuve que hacer circo, maroma y teatro, para venir al foro pues no. Yo te espero aquí con tu hijo, estamos bien mientras estés bien”, señaló Mariana Echeverría, quien después de la breve gira de medios que realizó por LCDLFM, se mudará a la ciudad de León, ya que ahí radica el equipo del que su pareja ahora forma parte, tras salir del Club América.