Habló el acusado de darle drogas a Liam Payne antes de morir: su inquietante testimonio

Braian Nahuel Paiz, un camarero de 24 años que fue imputado por las autoridades argentinas por supuestamente ser el proveedor de drogas de Liam Payne

Desde la escandalosa muerte de Liam Payne ocurrida el 16 de octubre en un hotel del barrio de Palermo, en Buenos Aires, las pesquisas de las autoridades no se han detenido en un intento por desentrañar el misterio de qué fue lo que pasó con el exvocalista de One Direction.

El uso excesivo de sustancias y hasta un posible suicidio forman parte de las teorías que manejan los investigadores argentinos asignados al caso; no obstante, mientras los trabajos en torno a este trágico hecho continúan, tres personas ya fueron imputadas por su relación con los hechos, entre ellas Braian Nahuel Paiz ya que, presuntamente, le surtía las drogas a Liam Payne ; ¿qué dijo este joven al respecto?

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE BRAIAN NAHUEL CON LIAM PAYNE?

De acuerdo con las autoridades argentinas, Braian Nahuel Paiz le habría suministrado droga a Liam Payne en dos momentos del 14 de octubre; sin embargo, el camarero negó estas acusaciones en el impactante testimonio que pronto se viralizó.

“Me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse”

En una entrevista para el canal Telefé, el camarero aseguró que Liam Payne sí se drogaba, pero que en todos sus encuentros él ingería sustancias que otra persona le proporcionaba; de igual forma, no creyó en la teoría de que el mismo cantante fue quien se arrojó del balcón del hotel donde se alojaba.

El primer contacto de Brian y Liam fue el 02 de octubre y, el 13, volvieron a verse. "Él se me acercó, me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse”, expresó el camarero imputado que además calificó al músico como una persona que siempre lo trató muy bien.

Por otra parte, reconoció que Payne estaba muy asustado la última vez que lo vio, pero nunca supo el porqué de su temor: “No sé de qué tenía miedo, yo no entendía y, a la vez, entendía que algo raro estaba pasando”, señaló el joven quien negó, una vez más, haberle dado drogas al exvocalista de One Direction en algún momento.

¿QUÉ OTRAS PERSONAS FUERON IMPUTADAS POR LA MUERTE DE LIAM PAYNE?