Gustavo Adolfo Infante reaccionó a la paternidad de Apolo y reveló nuevos detalles de su relación con Mayela Laguna

Hace exactamente una semana, se dio a conocer que, tras meses de una dura batalla legal y varios exámenes, logró comprobarse que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, como trató de hacerlo creer Mayela Laguna durante varios años. Este tema propició numerosas reacciones, inicialmente por parte de la familia Pinal, y más recientemente protagonizadas por Gustavo Adolfo Infante, a quien incluso se le llegó a vincular en la historia.

Gustavo Adolfo Infante se pronunció sobre la noticia de que Luis Enrique Guzmán no es el papá de Apolo

Durante una serie de recientes declaraciones, en las que abordó el pleito que aún existe entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán por el fallo de los análisis de sangre al que sometieron al pequeño Apolo.

“Yo creo que los exámenes de ADN no se equivocan, pienso que no hay ninguna compatibilidad y que fue muy fuerte que esta señora haya engañado por años a Luis Enrique y su familia”, mencionó el comunicador, que anteriormente le dio la oportunidad a Laguna de contar su verdad, pues hasta ese momento aún no se conocían los resultados finales.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que todo su trato con Mayela Laguna es por temas laborales Captura de pantalla

¿Mayela Laguna y Gustavo Adolfo Infante tuvieron algún tipo de idilio? La tajante respuesta del periodista

Aunque desde hace varias semanas ya había desmentido los rumores de que supuestamente su cercanía con Mayela iba más allá de lo profesional, Gustavo Adolfo Infante quiso reiterar que esto fue siempre una total mentira y se deslindó de cualquier romance.

“Yo no tengo nada ver que con ella, la única relación que tuve con Mayela Laguna fue laboral, de invitarla y apoyarla. Yo sí le creí que el niño era hijo de Luis Enrique y ella lo juraba”, puntualizó el presentador de De primera mano, reiterando que lo único que hizo fue otorgarle un espacio para que platicara de su historia y ahora lo único que tiene por decir es que le manda buenos deseos a Apolo, a quien considera como el menos culpable de todo lo que está pasando.