Luis Enrique Guzmán rompió el silencio tras descubrir que no es el papá de Apolo: ¿cómo reaccionó Silvia Pinal?

Después de meses en los que Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán estuvieron inmersos en una dura batalla legal por la paternidad del pequeño Apolo, finalmente se dieron a conocer los resultados de las pruebas de ADN a las que se sometieron. Este documento dictaminó que el menor no lleva la sangre de la dinastía Pinal, una noticia que impactó a los miembros de la familia, especialmente porque convivieron con él prácticamente desde que nació.

Luego del comunicado que emitió Mayela, en el que detalló lo que se especificó en los análisis, Luis Enrique se pronunció públicamente por primera vez, compartiendo sus sentimientos después de este “golpe”.

Luis Enrique Guzmán se sinceró sobre los resultados negativos a la prueba de paternidad de Apolo

A las afueras de los juzgados familiares a los que acudió para conocer los resultados de los exámenes que junto a Mayela Laguna sometió a Apolo, Luis Enrique Guzmán rompió el silencio ante diversos medios respecto al comunicado en el que su expareja dio a conocer que no es el padre de su hijo.

“La verdad no es algo agradable. Lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido; eso es lo único que me importa. Sí es triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, pero lo que me tranquiliza es eso. Imagínense, creció conmigo tres años y medio, fue completamente adorado por mi familia”, admitió Luis Enrique.

En cuanto a si tiene contemplada la posibilidad de seguir en contacto con Apolo, Guzmán mencionó que aún es pronto para decir qué va a pasar después, sin embargo, reiteró que le tiene un gran cariño. Estas declaraciones llegan poco después de que afirmara que, en caso de que las pruebas de ADN no salieran a su favor, le gustaría verlo y estar cerca de él de alguna forma, ya no como su padre, pero quizá como un padrino o algo que le permita verlo crecer.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna ya tienen los resultados de la prueba de ADN a Apolo Instagram

¿Silvia Pinal ya sabe que Apolo no es su nieto?

Respecto a cuál fue la opinión de la matriarca de la dinastía Pinal sobre el hecho de que el menor no es su nieto, Luis Enrique Guzmán mencionó que aún no está enterada de todo el problema legal, pues tanto él como sus hermanas querían ahorrarle esta preocupación. Por lo que tampoco le han informado aún que ya tienen los resultados de los exámenes y ella sigue creyendo que Apolo sí es su nieto.

“No se lo he dicho. Hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar. Todavía no termina esto, pero salió la verdad y eso es lo que importaba”, expresó el hijo menor del matrimonio que existió entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán, aseverando además que Alejandra, su hermana, sí se entristeció al saber que el niño no es su sobrino.