Gloria Trevi responde de frente a quienes dicen que ella “TRATA” y la acusan de “asesina y pederasta”

Mientras Gloria Trevi sigue de gira de conciertos y con el apoyo de fans, sigue en espera de una resolución por una demanda que interpuso contra TV Azteca y Pati Chapoy en Texas, además de otra denuncia en Estados Unidos por parte de algunas de las que fueron jóvenes que vivieron dentro del clan de Sergio Andrade.

Asimismo, en redes sociales, Gloria Trevi enfrenta comentarios donde, a manera de burla, le escriben que ella “trata”, en referencia al delito de trata de personas. Así que la cantante no tuvo reparo en referirse a esos comentarios en una reciente entrevista para Adriana Gallardo, dentro de ChingonaMente El Podcast.

“Yo no quisiera ser causa de división, quiero ser causa de unión. A mí me pone triste cuando veo a gente discutiendo cosas, pero entiendo que mis fans me dicen ‘no estás sola’. Espero que llegue el momento donde al final todos me amarán y todos se amen entre ustedes”, comentó la cantante.

“Estamos en un mundo donde pasan cosas tan terribles, para estar tan divididos por cosas que ni al caso. Tú me dices '¿qué les dirías a esas personas?’... A los que me han llamado asesina, pederasta, cosas así tremendas, pues me da lástima porque es gente que está diciendo y repitiendo mentiras, mentiras, cosas que aparte no fueron y no les constan”.

“Y a los que me dicen que ‘trato’... No, señores, yo no trato. ¡Yo trabajo, me la parto y me levanto! ¡No trato!”.

Gloria aseguró que con su bioserie no pretendió lavar su imagen

“Para nada lavé mi imagen. Mi caso de Chihuahua del que salí absuelta, yo renuncie a mis pruebas de inocencia, porque el caso se podría atrasar 3 años, mínimo. Cuando salí absuelta, yo pensaba que mínimo me iban a dejar un delito para taparte el ojo al macho de la cosa tan ridícula que había sucedido. Pero fui absuelta completamente, en la Suprema Corte de Justicia revisaron todo el expediente, y volvimos a salir absueltas”.

“Yo renuncié a mis pruebas de inocencia, porque se iban a tardar 3 o 4 años más. Yo estaba detenida, encarcelada en un proceso, y no tenía derecho ni siquiera a fianza. Han hablado mucho de que si hubo corrupción en mi caso, y sí la hubo, para meterme a mí en la cárcel.

“Hay muchos detalles que no te puedo decir porque tengo mi caso en Texas. Me atacaba una televisora y presionó a las autoridades para que me metieran a la cárcel. A lo que hacía ese tipo, no le pusieron su nombre, ponían ‘Trevi-Andrade’, el Trevi por delante”.

“Pero no existían pruebas en mi contra”, insistió Gloria Trevi.

¿Ya hubo perdón?

“El otro día me preguntaron si ya había perdonado a Sergio Andrade o Pati Chapoy... Ha sido un trabajo de tiempo, de estar hablando, sí he logrado perdonar. Hay gente que critica, '¿cómo perdonaste al que te hizo tantas cosas?’... Para poderme reencontrar con mi hija, y por mí, tengo que perdonar”, confesó

“Hay que perdonar por uno mismo. Si a mí unas personas me atacan, pongo la otra mejilla, pero ya se acabaron las mejillas y llega el momento en el que me voy a defender, y hasta donde quieran llegar, es hasta donde me voy a defender, no voy a atacar más”, compartió conmovida.

Gloria Trevi: “No es lo que quiero hacer, nunca he querido estar en esta situación, yo quería cantar, tener mis shows, eso era lo que yo quería desde que era niña. Yo lo imaginaba diferente a lo que me fue sucediendo”.

“He pasado por varias privaciones de libertad, incluyendo la cárcel y varias cárceles. A la casa se le llama ‘la casa del jabonero’, porque el que no cae, resbala, todos podemos tener un familiar ahí. Me tocó convivir con mujeres que han sufrido cosas peores, yo no compito por ser la más víctima, veo que hay personas que han sufrido más que yo”, dijo la cantante.