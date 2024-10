Gloria Trevi confirmó que Pati Chapoy irá a juicio por difamación: los detalles

Gloria Trevi interpuso hace varios años una demanda contra Pati Chapoy por difamación; ahora, la cantante confirmó que el proceso tuvo un avance muy importante ya que habrá un juicio.

Como te informamos en TVyNovelas, en el 2023 Gloria Trevi se pronunció sobre esta escandalosa demanda en donde aclaró que seguiría en pie a pesar de todos los intentos por cancelarla: “Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, se lee en parte de su mensaje.

Ahora, a un año exacto de este comunicado, Gloria Trevi volvió a utilizar sus redes sociales para confirmarle a sus seguidores que el proceso legal iniciado contra Chapoy se anotó una victoria ya que, el próximo año, la periodista irá a juicio en Estados Unidos.

¿CUÁNDO ES EL JUICIO CONTRA PATI CHAPOY POR DIFAMACIÓN?

A través de sus redes sociales, Gloria Trevi compartió un nuevo comunicado oficial en el que corroboró la fecha oficial del juicio contra Pati Chapoy: éste comenzará el próximo 6 de octubre del 2025.

De acuerdo con los alegatos de Trevi, Pati Chapoy se encargó de difundir en Ventaneando información falsa sobre el llamado clan “Trevi-Andrade” que acabó por afectar su carrera y a su familia, además de causarle daños emocionales.

Les comparto una noticia importante❗️Fecha del juicio en Texas 6 Octubre 2025 pic.twitter.com/vMvGcG1fqc — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) October 10, 2024

“Este logro legal puede generar nuevos ataques, pero esta es una batalla por mí, por mi familia y por todas aquellas personas que han sido víctimas de campañas de difamación y manipulación mediática”, se lee en parte del boletín publicado por Gloria Trevi y que pronto se viralizó.

¿POR QUÉ SE ORIGINÓ EL CONFLICTO ENTRE GLORIA TREVI Y PATI CHAPOY?

De acuerdo con Gloria Trevi, Pati Chapoy usó varias emisiones de Ventaneando para desacreditarla y difamarla con el escándalo de corrupción de menores que protagonizó en los años 90’s y por el que pasó cinco años de prisión, esto a pesar de que la cantante fue totalmente absuelta de los cargos.

Ahora, Trevi exige una compensación económica por todos los daños a su carrera que, asegura, le ocasionaron las declaraciones públicas de Chapoy, al tiempo que advirtió que no le teme a las represalias, ¿qué pasará con este caso?