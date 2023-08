Gina Holguín nos habla del mayor sacrificio que ha tenido que hacer para ser mamá, actriz y conductora de programas deportivos y de concursos.

La conductora de TUDN y Expreso de la mañana, Gina Holguín, suma un proyecto más a su carrera con el que muestra la versatilidad y preparación con las que cuenta para adaptarse a las oportunidades que se le vayan presentando; sin embargo, aunque disfruta ser parte de diferentes proyectos, hay un fuerte sacrificio que tiene que hacer, y es dejar a su pequeño Ian, quien está por cumplir un año, y a quien ha tenido que dejar en momentos importantes por hacer su labor.

“Lo más difícil no ha sido nada del trabajo, es mi vida personal, tratar de acomodar todo esto; salía de deportes y me iba volando para ver a mi bebé Ian, jugar con él, regresar, dar vueltas por toda la ciudad... Valió la pena y lo disfruté mucho, es parte de un proceso y no podía desaprovechar esta gran oportunidad de participar en una producción de Lalo Suárez, que siempre son fregonas y les va superbién”.

“Me gustaría darle un hermanito a Ian, pero por ahora pura práctica”

Aun con la difícil labor de ser madre trabajadora, Holguín no descarta la posibilidad de escribirle de nuevo a la cigüeña: “En enero arranca la nueva temporada de Vecinos, y aunque sí me gustaría darle un hermanito a Ian, no sé si la vida me lo permita, yo espero que sí, ahorita sí quiero, pero la vida ya dirá, por ahora, pura práctica”.

Para la conductora no ha sido una tarea sencilla, pues desde el pasado Mundial de Futbol se vio en situaciones complejas por dejar a su pequeño:

“De lo más complicado fue tener que dejar a mi bebé tan chiquito para ir al Mundial en Qatar, fue un reto muy grande, tuve que estarme sacando leche antes para dejar el banco de leche, guardaba las playeras que utilizaba durante el mes en bolsas porque dicen que el olor es muy importante para que no se olvidara... Fue muy reconfortante que nos tocara a Andrés (Vaca, su esposo) y a mí ir al Mundial, Ian estaba muy chiquito y yo andaba sacándome leche, nos trajimos hieleras llenas desde Qatar; fue difícil por estar separados, pero también muy satisfactorio porque cumplí el sueño de ir a un Mundial. Agradezco el apoyo de mi familia y la de Andrés que siempre han estado ahí al pie del cañón”.

Si algo tiene Gina es capacidad de adaptación, pues desde su llegada a la capital ha mostrado su entereza para salir adelante: “Cuando salí de Chihuahua no tenía a nadie aquí en la ciudad, y no tener a alguien cercano ha sido de lo más difícil, pero me he sabido adaptar muy bien, hoy sé que esos momentos complicados han valido bien la pena”.

“Estoy casada con el amor de mi vida y tengo a mi bebé precioso que amo y adoro”

La etapa que la conductora está viviendo es invaluable y la está disfrutando con cada cosa que le pasa: “Siempre dejo que la vida me sorprenda y siempre lo hace, creo que me encuentro en una de las mejores etapas: estoy casada con el amor de mi vida, tengo a mi bebé precioso que amo y adoro, tenemos salud y eso es lo más importante, además de que tengo trabajo y con eso les puedo brindar alimento, cuidado... Ya después de eso son cosas que salen sobrando y que nos estresan, pero lo más importante es estar bien en lo personal, y creo que se refleja y todo fluye”.

El proceso de crecimiento de Gina no ha venido solo, pues a la par ha estado Andrés Vaca, su esposo, con quien comparte la pasión por su trabajo: “Estoy muy orgullosa de mi esposo por la persona que es, el ser humano más empírico, profesional, que más se prepara y que ama su trabajo; ahora que se volvió viral el video donde narra el gol de Santiago Jiménez y se emociona, le salen lágrimas por ser el primer título de la Selección Mexicana que narra... A mí me encanta que sea mi esposo, el papá de Ian, el ejemplo que tiene en su vida, porque si te dedicas a algo y lo amas tanto como él, ya ganaste en la vida, ya triunfaste y estás siendo exitoso. Estoy muy orgullosa de él, siento que está en la cúspide de su carrera; no quiere decir que eso es el límite, de ahí para adelante”, concluyó.

Mancuerna con Facundo

Holguín estará participando con Facundo en ¿Cuál es el bueno?, programa de concursos en el que mostrará lo polifacética que puede llegar a ser, y se dice totalmente feliz: “Me encanta estar en deportes, noticias, actuar, y ahora en esta nueva faceta de coconducción de un programa de concursos; me gusta que está estructurado, pero salen cosas improvisadas y me gusta que la gente vea esa parte de mí. No es como que conozca a Facundo desde chiquito, pero lo veía en programas y siempre lo he admirado; ahora lo siento más maduro, creo que todos hemos tenido que evolucionar a pasos agigantados porque teníamos unas maneras muy raras de dirigirnos unos con otros, o de etiquetar... Ha sido parte del aprendizaje de todos, estamos jugando siempre, sacando apuestas distintas; no soy buena cazafarsante, pero me encanta que esté el público en las gradas, que sea todo esto tan cercano y natural”.