Facundo: Sus hijos critican su trabajo, pero los influencers lo ven como ‘El padre de los youtubers’

Platicamos en exclusiva con el presentador más irreverentes de la televisión.

El que a su carrera lleguen programas con nuevos formatos comienza a formarle una imagen a Facundo de un tipo más maduro, aunque él mismo no se considere como tal.

“La gente a veces cree que madurar es volverse serio, y yo siempre he sido profesional con lo que hago y he valorado mucho mi trabajo; tengo un programa de radio, llego a las 6 de la mañana y tengo que estar diciendo estupideces hasta las 10, y eso quiere decir que ya soy maduro y serio”.

“Llego puntual, no pierdo un vuelo y no debo impuestos, pero creo que al final de cuentas madurar termina siendo no cometer el mismo error dos veces, porque por más que le platique a mis hijos las cosas que se van a encontrar y qué hacer y qué no, siento que hasta que no lo vives no te das cuenta; para mí sería inmaduro volver a ponerme las mismas ped… sabiendo la consecuencia, y no porque seas un licenciado y te vistas de corbata es que ya maduraste si sigues haciendo las estupideces de las que te arrepientes”.

“Trato de no despilfarrar, para de viejito no trabajar de lo que sea”

Facundo asegura no sentirse viejo, simplemente su perspectiva ha cambiado y ahora se preocupa por otras cosas: “Pienso que tengo que ir planeando para lograr que las cosas sean por placer y no por necesidad; en todos los proyectos que hago valoro si me voy a divertir, cuánto voy a ganar, quién es mi jefe, mis experiencias… Pienso seguir con esa filosofía de no trabajar por necesidad, por lo tanto, quiero ahorrar un chin.. ahorita; no viajo en primera clase, no tengo un supercoche ni casas en ninguna parte del mundo, no debo dinero, más bien gasto en experiencias, en viajar a lugares chidos, en que mis hijos estudien chido, pero trato de no despilfarrar, para de viejito no trabajar de lo que sea…".

Facundo comenta que en algún momento le gustaría no tener jefe, dedicarse a hacer documentales y viajar por placer: “Si me da lana, pues ching…, pero espero no tener necesidades económicas a los 60 años”.

Esteban Facundo Gómez Bruera, su nombre completo, ha sabido adaptarse al cambio, no sólo en cuanto a contenido, sino en la forma de transmitirlo a las nuevas audiencias:

“El contenido que yo hacía hace 20 años, si lo hiciera ahorita me explota la almohada por un grupo de feministas que estarían quemando mi hogar; no podemos juzgar el pasado con el conocimiento del presente, pero nunca hice esas cosas por ofender a nadie, al contrario, eran críticas a la sociedad y lo hacía desde el humor y la comedia”.

A pesar de que la comedia que el conductor ha realizado a muchos ha gustado, sus hijos no han sido sus mejores críticos:

“El que mis hijos juzguen mi trabajo es raro, porque al final también se ríen, aunque hay cosas que no les gustan; mi hijo pensaba que me dedicaba a hacer programas de concursos, hasta que llegaron sus amigos a platicarle de Jaime Duende, se puso a ver las bromas en la calle y fue chido que dijera: ‘mi papá sí está cag…, no sólo es un señor vestido de traje”.

“Hasta ahorita me voy dando cuenta de que sí hice cosas ching... en mi carrera”

En contraparte a lo que sus hijos poco admiran de Facundo, muchos creadores de contenido lo han visto como un ejemplo a seguir: “Me toca ir a muchas entrevistas de nuevos generadores de contenido y todos me dicen:'Güey, tú eres el más ching… para mí, he intentado hacer lo que tú hiciste alguna vez y está muy difícil’. Hasta ahorita me voy dando cuenta de que sí hice cosas ching… en mi carrera, pero ya las hacía antes de estar en la tele, agarraba mi cámara y me ponía a hacer mis reportajes, pero no por causar una moda, sino porque no tenía quién me grabara, y hacía las bromas porque me parecía divertido el resultado, y al final, que me vean como ‘El padre de los youtubers’ obvio que se siente ching…".

“Si lo que antes hacía lo hubiera hecho en esta época, sería multimillonario”

El conductor de 45 años recuerda cuál era su sueldo de esa época: “Si lo que antes hacía lo hubiera hecho en esta época, quizás sería multimillonario. Me acuerdo que una mención en mi programa Incógnito costaba 800 mil pesos, y a mí me tocaban dos mil; ahora cuando la gente hace esos contenidos, la marca les paga los 800 mil, pero directo a ellos”.

“Ya no hago las mismas estupideces que hacía, hago nuevas”

Pocas son las cosas de las que el conductor se arrepiente, sin embargo, sí es claro al asegurar que dejó atrás las borracheras, pues pocas veces tenían buen término: “Cuando me emborracho pierdo el control; tomo chelas y me encanta el vino, me echo un mezcal, pero no me pongo borracho porque sé que la cag…, me pongo necio, estúpido, por eso madurar es saber que el alcohol no es para mí; ya no hago las mismas estupideces que hacía, hago nuevas”.

En casa con '¿Cuál es el bueno?’

Facundo y Gina Holguín son los conductores de la nueva temporada producida por Lalo Suárez. “La producción más ching… y divertida en la que he estado es ésta, donde más a gusto me siento, y he trabajado en Disney, Fox, Azteca, MTV, Mega de Chile, y creo que no hay mejor equipo que el que tengo hoy en día; no hay un solo grito, una sola mala vibra, no sientes esa presión de ‘si fallo ¿qué pasa?’; aquí si la cag… no hay bronca. Con todas las producciones que la comparo, esta es la más chida, estoy en Televisa y estoy en casa”, nos dijo el también creador de contenido.