Gerard Piqué desmiente a Shakira: ‘No está contado de la manera que ha sido’

El éxito de Shakira tras la ruptura con Gerard Piqué es indiscutible. Desde que la cantante colombiana y el exjugador del Barcelona anunciaron su separación en junio del 2022 y tras el escándalo de la amante de él, Clara Chía, la fanaticada de la artista no puede ver un solo minuto al catalán.

Tras más de dos años de la dramática separación, Shakira supo sacar provecho de su talento y empezó a facturar como jamás antes lo había hecho. Se la vio cercana al público hispano que siempre le dio apoyo y sacó éxito tras éxito.

A diferencia de Shakira, Gerard Piqué no hacía otra cosa más que sumar detractores, y cada vez que su expareja hacía ruido en el mundo, el exfutbolista intentaba, de forma indirecta, llamar la atención por medio de sus redes sociales o sus streaming.

Gerard Piqué rompió el silencio y habló de Shakira

Sin mencionar a la madre de sus hijos, Milan y Sasha, Piqué sostuvo una entrevista mano a mano con Café CNN para hablar de la Kings League; sin embargo, la periodista fue muy astuta, preguntó y el ex de Shakira cayó en la trampa. '¿Sientes que ya bajó la marea, sientes que ya las noticias son sobre lo que quieres hablar?’

Sin decir que era Shakira, pero sabiendo a quién se refería, el catalán respondió: ‘Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Desmiento de entrada todo lo que ha salido a la luz y lo dicho por la propia compositora barranquillera en canciones y en entrevistas’.

Gerard Piqué en su nueva vida lejos de Shakira. Instagram 3GerardPique

Gerard Piqué continuó: ‘Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión’.

Según el exjugador de fútbol, ahora está en otra etapa de su vida y se autodefinió como una persona ‘feliz’, que la está pasando ‘muy bien’.

Gerard Piqué en modo reflexivo y estoico

El ex de Shakira aseguró que, en medio de todo el escándalo, pudo encontrar refugio en sus amigos de toda la vida.

‘Me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida, que es el Barsa, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio’.

Gerard Piqué y Clara Chía no salen de fiesta sin antes estar seguros de una rara condición Instagram

Pero no fue lo único. Con una mirada muy reflexiva de la vida, Gerard Piqué agregó que ahora está enfocado en la vida, dejando ver que no quiere más escándalos. ‘Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días’, afirmó el empresario y ahora streamer.