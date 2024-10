El desgarrador pedido de un abrazo de Liam Payne horas antes de morir: “Vengan todos”

La inesperada y temprana muerte de Liam Payne continúa siendo tema de conversación tanto en la prensa nacional como internacional. No es para menos: el ex One Direction falleció a los 31 años, recién cumplidos, en un trágico episodio que aún está bajo investigación por parte de la justicia.

Liam Payne formó parte de la exitosa banda inglesa One Direction entre 2010 y 2016, cuando alcanzaron su mayor fama. Aunque su popularidad continuó tras la disolución del grupo, no logró el mismo éxito como solista. Ahora, con su fallecimiento, su nombre y los eventos ocurridos el fatídico 16 de octubre son noticia y han cobrado relevancia nuevamente.

El desgarrador pedido de Liam Payne antes de su muerte

Nuevos detalles sobre las últimas horas de Liam Payne continúan saliendo a la luz. El canal Todo Noticias, TN, de Argentina compartió el testimonio de una huésped que iba a ocupar la misma habitación que el cantante británico utilizó antes de su muerte.

Una testigo relató al Daily Mail, en declaraciones recogidas por TN, que al entrar al hotel vio a Payne esperando junto al ascensor, claramente buscando ser reconocido. ‘Parecía algo desesperado’, comentó. A pesar de que ella y sus amigos sabían quién era, no les importó, según la fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Liam Payne murió a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina. (Getty Images)

La testigo también mencionó que, a las 16:26, minutos antes de morir, Payne hizo una petición. El llamado de emergencia al 911 del hotel se registró a las 17:04.

‘Cuando llegó el ascensor, de repente nos dijo sin que se lo pidiéramos: “Sí, soy Liam”. Luego agregó: “Muy bien, vengan todos, suban al ascensor conmigo, me encantan los abrazos”.’

¿De qué murió Liam Payne?

Liam Payne cayó desde el tercer piso del hotel en Buenos Aires. La caída libre provocó su muerte instantánea. Según los testigos y las pruebas, el cantante estaba atravesando un brote psicótico, agravado por el consumo de alcohol y drogas.

Liam Payne Instagram

La autopsia reveló que Payne falleció por politraumatismos múltiples y hemorragia interna y externa. Estos detalles fueron confirmados en el informe de la morgue de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizó la autopsia entre las 21:45 y las 23:05 del mismo 16 de octubre.