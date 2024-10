Colaboradora de HOY renuncia llorando en pleno programa en vivo: VIDEO

Durante una transmisión en vivo del programa Hoy, la una colaboradora sorprendió a sus compañeros y al público al anunciar su renuncia, visiblemente emocionada.

Con la voz entrecortada, explicó que la razón detrás de su decisión fue un serio problema de salud relacionado con sus rodillas, lo cual la obligó a retirarse de la emisión.

“Mis rodillas dicen otra cosa”, confesó Tanya Vázquez, quien ya había pasado dos meses en cama debido a una cirugía. La actriz compartió que su hija le pidió que no se volviera a lesionar, lo cual fue determinante en su decisión. “Soy una guerrera, pero no puedo con mis rodillas. El fisioterapeuta me dice que debo parar”, añadió, emocionada por tener que tomar esta difícil decisión.

Las conductoras del programa, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, no dudaron en mostrar su apoyo a Tanya. “Lo primero es tu salud”, expresó Montijo, mientras que Legarreta destacó el compromiso y el talento de la actriz, deseándole nuevas oportunidades en las telenovelas.

Finalmente, la producción aceptó su renuncia de Las estrellas bailan en HOY, confirmando la salida de Vázquez del programa. Aunque no pudo continuar en la competencia, la actriz se llevó el cariño y respeto de sus compañeros y del público.