¡Basta de todo! La serie que recrea el peor momento de Shakira junto a Gerard Piqué: es un éxito

Una de las experiencias que más marcó la vida de Shakira durante sus más de 10 años viviendo en España, tras la infidelidad del exfutbolista Gerard Piqué, fueron los pleitos, demandas y juicios que enfrentó con el Ministerio de Hacienda de ese país.

Sin duda, la separación entre Shakira y Gerard Piqué es una historia que cualquier guionista o productor de cine querría llevar a la pantalla grande. Algo similar podrá verse en la nueva serie española “Celeste” que se estrenará el domingo 6 de octubre.

¿Qué historia cuenta Celeste y cómo se conecta con Shakira?

La serie “Celeste”, próxima a estrenarse en España, conecta indirectamente con Shakira al abordar un caso de fraude fiscal, similar al que enfrentó la cantante con la justicia española tras ser acusada de deber más de 14.5 millones de euros a Hacienda.

La trama sigue a Sara Santano, interpretada por Carmen Machi, una inspectora que busca demostrar que Celeste, interpretada por Andrea Bayardo, una estrella pop mexicana, reside en España y debe 20 millones de euros.

Aunque inspirada en casos reales, el guionista Diego San José, creador de la taquillera “8 apellidos vascos”, aclara que no se centra exclusivamente en Shakira, sino en la vida de figuras públicas y el impacto de las inspecciones fiscales, según informó la agencia de noticias española EFE.

“Ese caso no ha sido el foco (...). Lo que me interesaba era inventarme la vida de alguien de quien jamás un periodista me hablará”, añadió San José, quien también aclaró que el caso de Shakira no es el único entre las celebridades, ya que otros famosos, incluidos deportistas, también han enfrentado situaciones similares.

Pique y Shakira ¿se reconcilian? IG

Las fechas de la gira de Shakira por México y Latinoamérica

Lejos de los problemas con Hacienda, ya que su deuda fue saldada en un acuerdo el 20 de noviembre del 2023, Shakira evitó una pena de tres años de prisión.

Ahora, feliz y empoderada, la cantante disfruta del éxito de Las Mujeres Ya No Lloran, su más reciente álbum, con el cual comenzará su gira mundial el 2 de noviembre.

Shakira anunció este 2 de octubre las fechas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que incluye países como Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Pimeras fechas de Shakira para LMYNL. Instagram Shakira.

Monterrey, Estadio BBVA, 12 de marzo

Guadalajara, Estadio Akron, 16 de marzo

Ciudad de México, Estadio GNP Seguros, 19 de marzo

Los fans de Shakira disfrutan de su música y de una de las giras más esperadas en años, al igual que ella disfruta al compartir con ellos.