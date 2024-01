León Larregui denuncia haber sido golpeado y humillado en un antro de París

El vocalista de la banda de rock Zoé ha preocupado a sus fans.

León Larregui denunció en redes haber sido agredido en París, Francia. El cantante de 50 años escribió los siguientes mensajes:

“Banda mafia Paris me acaban de madre.. unos put.. Rue Mabillon et rue Abillon ¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro. ¿No hay mexican mafia en París? O sea, no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”.

Internautas aseguran que el famoso cantante estaba en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia prohibida debido a lo confuso de sus mensajes. Minutos después, Larregui borró sus publicaciones que subió a X.

No es la primera vez que León está envuelto en el escándalo, pues policías de la CDMX lo detuvieron en 2010 por conducir en estado de ebriedad en calles de la Colonia Condesa.

Los memes no se hicieron esperar ante la nueva polémica de León Larregui.

León Larregui llegando a la Embajada de México en Francia... pic.twitter.com/jy7VqDxq30 — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) January 4, 2024

Nadie

Absolutamente nadie



León Lárregui: pic.twitter.com/ZVKThL7UTQ — Spike Spiegel (@sucioloco) January 4, 2024

