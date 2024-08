¿Galilea Montijo enseñó de más en LCDLFM? La FOTO que causó risas en Hoy: ‘Siempre me pongo calzoncitos’

Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Como te contamos en TVyNovelas, Galilea Montijo lució simplemente espectacular en la Gala de Eliminación de este 28 de julio ya que se dejó ver ante las cámaras con un top con detalles brillosos que acaparó las miradas de todos; tema aparte fue la ceñida falda negra que resaltó sus curvas y que dejó a más de una persona con la boca abierta.

Y es que, como quien no quiere la cosa, Galilea Montijo dejó en claro que a ella no le avergüenza presumir la figura escultural que tiene a sus 51 años debido a que fue muy notoria la marca de bronceado en su cadera que desató un inquietante rumor: ¿"Gali” no usó ropa interior ese día?

¿POR QUÉ SE BURLÓ ANDREA LEGARRETA DE GALILEA MONTIJO EN HOY?

Este curioso detalle fue el pretexto perfecto para que en una de las emisiones más recientes de Hoy se desataran las burlas en torno a la ropa interior de Galilea Montijo; incluso, Andrea Legarreta se sumó a los chistes con una observación bastante picante.

“El otro día sí traía calzones, yo siempre me pongo calzoncitos”

“El otro día sí traía calzones, yo siempre me pongo calzoncitos”, aclaró Galilea Montijo de buen humor. Andrea Legarreta , por su parte, continuó con las bromas con una frase que de inmediato encendió los ánimos entre los conductores de Hoy:

La sexy foto de Galilea Montijo que desató los comentarios. INSTAGRAM/galileamontijo

“Pero si no hubieras traído, sí te urge una podada (...) se veía negrito”, expresó la conductora refiriéndose a la falda de su amiga en un doble sentido.

Al final, Galilea Montijo dejó en claro que, aunque sí se ve una raya de bronceado muy sexy en sus caderas, esto no significa que no trajera su ropa interior puesta: “Se veía una raya. Entonces todo mundo cree que no me puse los calzones”, concluyó la famosa entre risas.