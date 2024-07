Nina Rubín confiesa que dejó de estudiar la preparatoria: “quiero ser libre”

Todo apunta a que Nina Rubín de 17 años quiere seguir los pasos de sus padres artistas, por lo que en una entrevista confesó que tomó la decisión de dejar sus estudios de preparatoria para concentrarse en su trabajo y preparación artística.

La hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín aclaró que no se trata de un acto de rebeldía, sino de una elección consciente para seguir sus pasiones en la actuación y la música.

Nina, quien participa en la bioserie de Chespiritobioserie de Chespirito, explicó que planea completar su educación de una manera no convencional, optando por un examen que le otorgue un certificado de preparatoria. “Decidí salirme... no por soberbia, sino porque siento que mi vida no va por ahí", comentó, asegurando que sí tiene la intención de cursar una carrera universitaria en el futuro.

¿Qué opina Erik Rubín de esta decisión?

Fue la propia Nina la que aseguró que éste y otros pasos profesionales que ha tomado, vienen acompañados de la asesoría de su padre, Erik Rubín por lo que él está consciente de esta decisión de abandonar la preparatoria y la apoya en su carrera artística.

La joven también destacó el soporte que le brinda su padre en su incursión en la música, donde busca lanzarse de forma anónima para que su trabajo sea valorado por su calidad y no por su fama.

“Mi papá es mi mayor consejero”, añadió, subrayando la importancia de la autenticidad en su carrera musical.