Gael García Bernal sorprendió con esta pícara revelación de una de sus películas más famosas, ¡no lo creerás!

Gael García Bernal aceptó que Y tu mamá también, una de las películas más icónicas de Alfonso Cuarón que se estrenó en el 2001, se mantiene vigente más de 20 años después e incluso hizo una candente revelación sobre esta cinta.

Las carreras de Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú tuvieron un importante impulso luego de sus increíbles actuaciones en Y tu mamá también, la película que introdujo a Alfonso Cuarón a los Premios Oscar luego de que la cinta mexicana recibiera una nominación a Mejor guión original.

La cinta del género road movie, que en un inicio fue catalogada como una simple aventura adolescente, también sirvió para impulsar el despertar sexual de millones de jóvenes en aquella época: así lo confirmó Gael García en una entrevista donde hizo una inusual revelación que dejó a más de una persona con la boca abierta.

LAS PICANTES REVELACIONES DE GAEL GARCÍA ACERCA DE Y TU MAMÁ TAMBIÉN

Durante su visita a un “clóset cinéfilo”, Gael García Bernal no dudó en hablar sobre una de sus películas más reconocidas, Y tu mamá también, e incluso dijo que estaba contento de que en Estados Unidos siempre conservaran el nombre original de la cinta.

“Quiero que me digan, ¿qué película los ha puesto igual de horny en los últimos años?”

“Cuando la película salió muchos la veían como una comedia adolescente... pero por supuesto no lo es. Es una película muy profunda”, aceptó el actor, quien reveló que este trabajo en especial se distingue por dos cosas: la libertad y el sexo.

“Quiero que me digan, ¿qué película los ha puesto igual de horny en los últimos años? No hay muchas, de hecho no hay. Y extraño eso del cine, porque solía ponerme... ya no las hacen así”, reveló el actor bastante emocionado.

“Cuando salías del cine de verla, sólo querías vivir y tener sexo, y disfrutar del amor y la gente”, aseguró Gael García, quien definió este trabajo como “una película que fue hecha con absoluta libertad”.