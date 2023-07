Gabriel Soto acepta su edad con dignidad y que no siempre será galán de telenovelas

En la telenovela Vencer la culpa, Gabriel Soto interpreta a un hombre de su edad, que quema los últimos “cartuchos” de los 40 y peca de narcisista, por lo que siempre está de punta en blanco, luciendo sus mejores galas para presumir su guapura.

“No será un joven, es de mi edad; yo me siento muy bien, estoy por treparme al quinto piso y me siento de maravilla. Finalmente uno va envejeciendo, es parte de la vida, no me voy a quedar joven siempre, pero para la edad que tengo siento que me mantengo súper bien”, nos responde el actor al cuestionarlo por el estereotipo que lo ha perseguido en su carrera dentro de las telenovelas.

Las cremitas y productos para el cuidado de la piel de Irina Baeva, su novia, lo ayudan a disimular el paso del tiempo, pero también un régimen alimentició en el que el pan, los chocolates, el dulce, los pasteles, las fritangas y los churritos no son bienvenidos.

“Hago mucho ejercicio, tengo mucha disciplina y me siento muy bien para la edad que tengo; claro, con el tiempo va costando más trabajo, el cuerpo va cambiando, pero a base de ejercicios, de una buena dieta y del boxeo, logro mantenerme. Hoy en día estoy satisfecho, soy feliz con mis canas y arrugas, pero es parte de mi edad; trato de cuidarme como puedo a mis 48 años”, asegura el artista.

Amado y a la vez atacado en redes sociales por la polémica de su noviazgo con Irina luego de su separación de Geraldine Bazán, admite que aunque a veces la gente es muy cruel y opina sin conocer la verdad, ha aprendido a manejar la situación para que ese odio no desestabilice sus emociones.

“A mí no me afectan las críticas; tengo trabajo, salud, el amor de mis hijas, de mi pareja... Lo que la gente piensa es asunto de ellos, yo sólo atraigo críticas constructivas y positivas; trato de no leer las cosas malas, todo lo negativo lo desecho. Finalmente, el universo es como un boomerang: lo que tú lanzas, se te regresa, y la gente que se dedica a criticar, a ofender y a juzgar es porque están así en sus vidas, y como tratas a la gente, así te van a tratar. Por eso no hay que tirar odio, hay que ser un poquito más empáticos porque yo no lo leo, no me importa, pero hay mucha gente que sí; a lo mejor muchos jóvenes que están empezando y están leyendo cosas muy negativas pueden llegar al suicidio”.

Gabriel asegura que ese tema tan delicado ya lo ha platicado con sus hijas, Elissa y Miranda, pues también son vulnerables ante el ambiente que rodea a sus padres.

“Al igual que nosotros, ellas están en el ojo del huracán, hasta cierto punto, pero son niñas muy inteligentes, sobre todo la mayor. Ellas tienen esa conciencia de que lo que dice la gente es porque es cobarde, no tienen los pantalones para decirlo de frente, ya que se escudan en un teléfono celular y simplemente están tirando lo que traen dentro”.

Estos señalamientos y juicios que se han hecho en su contra no han podido derrumbar a Gabriel, aunque sí lo han tambaleado. “A veces no es fácil; soy ser humano e igual uno siente, pero gracias a Dios nunca me han faltado la salud, el trabajo... Y mientras mi círculo interno esté bien: yo, mis hijas, mi pareja, mi familia, mi papá, mis tíos... La verdad, lo demás no me afecta; mientras siga caminando y tenga esa estabilidad, nada me importa”.

Hablando de sus hijas, cuenta que festejó el Día del Padre con ellas en un lugar muy especial: “Cuernavaca. Estuvimos con mis primos, mis hijas también estuvieron con sus primos... Hubo un torneo de tenis, entonces estuve muy a gusto, muy contento, y sobre todo, muy apapachado por mis hijas. Siempre les digo que no me regalen cosas materiales, que mejor me den amor, alegría, la tranquilidad de que están bien. Las dos me escribieron una carta, creo que eso vale mucho más”.

Y sobre el rumor de un noviazgo oculto con Sara Corrales, con quien compartió escena en la telenovela Mi camino es amarte, afirma que dichas especulaciones no fueron una amenaza en su romance con Irina Baeva. “Es parte de los dimes y diretes, pero siempre con la frente en alto, porque no fue cierto y no nos afectó”.

En el plano laboral, agradece que la productora Rosy Ocampo le brinde la oportunidad de interpretar a un villano por primera vez en 23 años de carrera.

“Acababa de hacer el proyecto más importante de mi carrera, el de más aceptación, con un personaje completamente noble, trabajador, de familia, pero ahora le doy un giro completamente diferente porque es un villano sin escrúpulos, manipulador, narcisista, cuyo objetivo es hacer daño, así que espero que la gente lo odie, pero también lo ame. Yo nunca había interpretado un malvado en televisión; he hecho antagónicos, pero no es lo mismo que el villano, por eso es un reto interesante. Esperemos que al público le guste mi trabajo, mi personaje es quien jala los hilos de estas cuatro mujeres a raíz de algunas cosas que él hace”, manifiesta sobre Vencer la culpa, estrenada el pasado 26 de junio en el horario que dejó Pienso en ti.

Al preguntarle si lidiaba con algún tipo de culpa, en alusión a su nueva telenovela, respondió: “Creo que todos tenemos una culpa de algunas circunstancias y de eso se trata; es lo bonito de estas entregas de Vencer...: siempre tienen una conciencia social en la que se abarcan problemáticas de las mujeres que cargan culpas. Se abordará también la problemática de la mujer violentada, agredida... Se hace conciencia a través de la pantalla de lo que hacemos en TelevisaUnivision, porque las novelas que hacemos se transmiten en más de 100 países; hacer conciencia por medio de un proyecto como éste es muy importante”.