Tras rechazar a Gabriel Soto, Sara Corrales ya sale con otro guapo actor sin compromisos

Parece que Sara Corrales finalmente encontró un hombre “soltero, leal y fiel” como lo buscaba, pues ya se le ha visto cariñosa con Juan Pablo Gil.

Esto ocurre medio año después de que Gabriel Soto intentó conquistarla cuando trabajaban juntos en la telenovela ‘Mi camino es amarte’. La colombiana fue quien confirmó todo a la prensa y, también, sostuvo que ella rechazó al mexicano porque buscaba otro tipo de relación.

Y quizá ya lo encontró. Ya hay rumores de que es novia del actor Juan Pablo Gil, aunque a decir de la actriz, apenas se están conociendo. “En esas estamos”, dijo al programa ‘Al rojo vivo’ de Telemundo.

Sara y Juan participaron juntos en el reality Top Chef VIP 2, y ahí surgió algo. “Ahora salimos y estamos felices conociéndonos, disfrutándonos, o sea como conociéndonos cómo somos fuera de las cocinas…", dijo Corrales.

“Tenemos varios viajes juntos, queremos conocernos y disfrutar fuera de las cocinas”, reiteró Sara, aunque de pronto se dieron un beso. Quizá sea cuestión de tiempo para que hagan oficial su noviazgo.

Sara Corrales y Juan Pablo Gil se enamoraron en Top Chef VIP. Ahora que salieron de la competencia, esto sigue para su relación... 😍 https://t.co/CkHqWI68Yl — People En Español (@peopleenespanol) July 4, 2023

Sara Corrales había sido contundente: “Busco un hombre soltero, leal, fiel, comprometido con la relación y seguiré con las inscripciones abiertas”.

Hace unos meses, la actriz ventiló que Gabriel Soto la quiso conquistar, pero ella lo rechazó porque él no es lo que buscaba: “Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz”.

“Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”, dijo Sara, en su momento.

“Mi mamá me inculcó un amor enorme por mi amor propio y mi autorespeto. Yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, fue un apoyo enorme, emocional también para las grabaciones tan largas, pero la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento”, dijo Sara Corrales hace tiempo.

Recientemente, Irina Baeva reaccionó a los coqueteos que Sara Corrales ventiló ante la prensa. “Hay que darle vuelta a la página... De terceras personas no tengo nada qué decir”.

Y es que Sara Corrales aseguró, también recientemente, que Gabriel Soto sí le llenaba de flores su camerino, pero ella buscaba otro tipo de relación y un hombre fiel.