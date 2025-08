Frida Sofía se va contra Sandra Itzel tras filtración de audios privados y amenaza con demandarla

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, estalló en contra de Sandra Itzel luego de que se filtrara un audio en el que la acusa de armar una campaña de desprestigio contra Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte. En el mensaje, Frida la califica de “hipócrita” y le advierte que no permitirá que “pisotee” a personas que no hicieron nada en su contra.

Frida le dice con firmeza: “No te metas con Nuja… eres una hipócrita… a mí no me digas que no conozco a alguien que conozco por más de una década”.

“Yo no soy abogada de Adrián ni nada. Lo quiero porque lo conozco. Lo vibré, fui a mi casa y yo Frida sí le creo. Esta persona sigue chin!#$ y no se vale, la gente tambien explota. Esta mujer te pica, te pica y te pica”, agrega la hija de Alejandra Guzmán.

Frida aclaró no haber filtrado el audio y defendió a su amiga

En video compartido en TikTok, Frida aseguró que no fue ella la responsable de la filtración del audio. Sin embargo, aclaró que si Sandra Itzel no la deja en paz o no rectifica sus señalamientos, considera hacer público más material en el que Itzel saldría involucrada.

Sandra Itzel acusa públicamente a Adrián Di Monte de violencia psicológica, acoso y la divulgación de videos íntimos sin su consentimiento, lo que convirtió su ruptura en un escándalo legal y mediático.

Mientras Adrián participa en La Casa de los Famosos México 2025, su ex enfrenta también una demanda de la Sonora Dinamita por interpretar el repertorio del grupo sin permiso tras su salida en 2023.

En su mensaje Frida Sofía no deja dudas: si Sandra no se retracta y frena lo que ella considera una campaña en contra de Nuja Amar, procederá legalmente.

En su video resaltó la defensa incondicional a su amiga y cuestiona la credibilidad de quien, según ella, acusa sin fundamentos. La presión mediática ahora recae sobre Sandra Itzel para responder o enfrentar las consecuencias legales.