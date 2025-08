Beba Montes, hermana de Gala, se sincera: “Me costó mucho trabajo salir del clóset”

En entrevista con TVyNovelas, Beba Montes nos comparte lo difícil que fue aceptar su orientación sexual, resalta el apoyo incondicional que recibió de su hermana, la actriz Gala Montes, en este proceso y también la reacción de su hija, a quien ha criado bajo los principios del respeto y la diversidad.

Además, nos cuenta cómo van los planes de boda con su prometida y confiesa si le gustaría convertirse en mamá por segunda vez.

¿Te costó trabajo aceptar tu verdadera orientación sexual?

Sí, me costó mucho trabajo aceptar que soy lesbiana, primero conmigo, y después salir del clóset. La verdad es que muchos años lo negué.

¿Nunca le dijiste a tu mamá?

Esto lo sé consciente e inconscientemente desde que tengo 15, ya cumplí 31, pero lo acepté genuinamente, de decir: “sí, me gustan las mujeres”, como a los 24. Sin embargo, apenas el año pasado salí del closet.

“Justamente fue hace un año, estábamos de viaje mi hermana, mi hija y yo, y yo quería platicarle esta parte a Gala, sólo que no sabía cómo y me esperé hasta el último día de las vacaciones porque no hallaba la manera”.

“Al final simplemente le dije que quería platicar con ella, le invité un trago, pero le di mucha vuelta porque me costó trabajo decírselo, y ya cuando le dije que me gustaban las mujeres, me dijo que pensó que quería decirle otra cosa, algo feo, pero no, me abrazo y lloramos.

¿Cómo lo manejaste con tu hija?

Como es, con transparencia, pero si es difícil salir del clóset con tus papás, imagínate con tu hija, sobre todo por el tema de los prejuicios, porque yo crecí con eso de qué va a decir la gente, qué van a opinar, pero son tonterías. Recuerdo que en una ocasión mi hija me preguntó por qué una amiga mía le decía “amor” a su novia, y yo le dije: “porque es su novia, no siempre es príncipe y princesa, a veces es princesa y princesa, príncipe y príncipe... y está bien si se quieren, se cuidan y se respetan” Entonces, cuando yo salí del clóset con ella le pregunté: ¿qué opinas? Y me dijo: “mamá, ¿tú eres feliz?”, le contesté que sí y me dijo: “pues listo, te amo”. Entonces, me siento muy orgullosa de la persona que he educado, porque es una niña que respeta y que sabe que existe la diversidad.

Y sobre las preferencias sexuales de Gala, ¿te sorprendió o ya lo sabías?

No, tampoco lo sabía. La verdad cuando me lo dijo me sorprendió, pero después a las dos nos dio risa. La verdad es que no me lo esperaba, pero también me dio alivio, nos apoyamos mucho.

Por cierto, ¿cómo van los planes de boda?

Siguen los planes. Falta comprarle el anillo, porque yo ya tengo el mío. La verdad había un plan por ahí, pero se canceló y no se trata de pedir trabajo, vas a pedir matrimonio y tiene que ser algo padre, muy romántico, inolvidable. Lo estoy planeando para que sea muy bonito, porque todo entre nosotras ha sido siempre muy romántico y así quiero que sea toda la vida.

¿Cómo te gustaría que fuera la fiesta?

La verdad estoy en contra de hacer una boda grande, yo siempre le he dicho a mi mujer que no voy a pagar para que vayan a comer, beber y, aparte, a criticar, porque hagas lo que hagas, siempre te van a criticar todo. Yo siempre he pensado que es mejor que nos vayamos de viaje y nos casemos en diferentes lados, que sea algo más simbólico para nosotras.

¿Te gustaría volver a ser mamá con tu pareja?

¡Me encantaría! pero las cosas a su tiempo. Ahora estoy disfrutando que mi hija ya está grande, por eso ya puedo hacer ciertas cosas, porque la verdad es que un bebé si te ata muchísimo, y ahorita mi mujer y yo queremos casarnos y tenemos muchos planes.

¿Cómo eres de mamá?

Siento que soy un poco barco, pero también, de repente, estricta y muy cuadrada porque cuando digo no es no, aunque también que le doy mucha libertad. Yo siempre le digo a mi hija que mientras haga lo que le corresponde y que cumpla con sus responsabilidades, tiene permiso, pero debe cumplir con lo que le pido.