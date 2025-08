¡Arde La Casa de los Famosos! Exhibieron lo que dicen a sus espaldas y Mar reacciona:"¡Me la esperaba peor!”

La segunda semana de La Casa de los Famosos México comenzó con Ninel Conde como líder, Priscila Valverde como ganadora de la primera Moneda del Destino, y la primera función de cine.

Como si fueran estrenos de películas, los habitantes vieron algunos clips que se han recopilado en días anteriores, pero La Casa comenzó a arder cuando les compartieron los momentos en los que unos habitantes hablan de otros a sus espaldas.

El Guana y Mariana Botas hablaron de Mar Contreras, y no la bajaron de ‘soberbia, hostil y grosera’. Facundo también le declaró la guerra a algunos habitantes, como Aarón Mercury, de quien se quejó porque mata insectos y por eso no debería ni existir en el planeta.

En redes sociales notaron que Ninel Conde hizo una seña obscena conocida popularmente como la ‘Britney-señal’, mientras El Guana hablaba de Mar Contreras.

Desde ayer me comentan esto… quiero saber qué opinan

1.- Ninel le pintó dedo a Mar

2.- Ninel reaccionó al video



Los leo https://t.co/XsKPORnovJ — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) August 6, 2025

Los rostros de Aarón Mercury y Mar Contreras al ver cómo hablaban de ellos fue apenas el inicio de lo que se desató después, pues algunos aclararon, otros criticaron, y unos más salieron más enojados.

“La verdad ¡me la esperaba peor!... ¡Me la esperaba peor! Estuvo leve”, dijo Mar Contreras luego de ver que Dalilah Polanco también dijo que sospechaba que ella ya no la aguantaba.

“Sí te soporto todavía, yo te lo voy a decir, tú tranquila”, le dijo Mar a Dalilah en cuanto terminó el cine.

Aarón Mercury lamentó: “Me hicieron ver como el huevón máximo”. Más tarde, quienes vieron el 24/7 notaron que el influencer se metió un buen rato al confesionario, salió cabizbajo y pidió hablar con su mamá.

Alexis Ayala, por su parte, recriminó a Facundo por hablar así de Aarón: ""El decir que no se merece estar en este mundo se me hizo muy culero... Es desear la muerte, no está bien”. Mar Contreras, por su lado, sijo: ""Conociendo Sabemos que era sarcasmo, ‘estoy armando el pedo a ver qué sale’"-

Facundo intentó defenderse: “No ponen las cosas buenas, sí digo cosas culeras, pero buenas también”.

Por su parte, Ninel Conde se enojó mucho con Alexis Ayala porque dijo a modo de indirecta que “hay quienes solo vienen a maquillarse”, frase que se atribuyó El Bombón Asesino y Priscila Valverde.