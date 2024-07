Flor Rubio y Ricardo Casares protagonizaron un duro desencuentro al aire que involucró a Irina Baeva

Los últimos días, la vida sentimental de Irina Baeva ha sido uno de los tópicos más comentados en el mundo del espectáculo en México. Esto luego de que tras meses de especulaciones, finalmente se confirmara el término de su relación con Gabriel Soto, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia.

Desde entonces, mucho se ha hablado de los supuestos motivos detrás de este truene, los cuales han incluido versiones que van desde una infidelidad con Cecilia Galliano, hasta una crisis que empeoró tras el recuentro de Irina con su exnovio Emmanuel Palomares. Precisamente este tema fue el que hizo explotar un altercado entre los presentadores encargados de la zona de espectáculos de un conocido matutino.

Flor Rubio ‘calló' a Ricardo Casares en un programa en vivo por culpa de Irina Baeva

Este pleito entre los periodistas habría comenzado como consecuencia de los comentarios que tanto Flor como Ricardo hicieron del pasado amoroso de Irina Baeva, pues Rubio consideró que ahora que es una mujer soltera, podría retomar el noviazgo que tuvo hace más de seis años con el venezolano Emmanuel Palomares.

“Donde hubo fuego, cenizas quedan”, fue la frase de Flor Rubio con la que Ricardo Casares no estuvo de acuerdo y se lo hizo saber de forma directa, comentándole que ellos no hablan de chismes y eso es lo que está haciendo al insinuar esta reconciliación.

Esta postura no habría sido del agrado de la comunicadora, quien rápidamente le pidió que guardara silencio y escuchara lo que tenía que decir, pues aseguró, no se trataba de un simple chisme como lo catalogó él, sino que ella únicamente estaba citando a un dicho popular que habla del tema.

Ricardo Casares se defendió de Flor Rubio y la comparó con Laura Bozzo

Pese los intentos que Flor hizo para detallar a qué se debían sus palabras, su explicación no fue suficiente para Ricardo, quien continuó diciendo que él no estaba de acuerdo con abordar este tipo de temas, mucho menos cuando no se tiene certeza de lo que se está hablando.

"¿Cómo? No, nos perdimos, absolutamente estamos perdidos. No hay un solo argumento en los chismes de Flor Rubio y yo pinto mi línea; yo solo doy información gente”, añadió Casares, quien nuevamente se enfrentó a la insistencia de su colega por defender esta versión, algo que habría terminado de incomodarlo, al punto que que la comparó con Laura Bozzo, quien hace un par de semanas se volvió tendencia al callar a Mauricio Barcelata mientras participaban en una cápsula del mismo matutino.