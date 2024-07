¡Ya se había tardado! Laura Bozzo hizo un berrinche en Venga la Alegría que impactó a todos

Laura Bozzo Venga la Alegría pero ya salió a relucir su conflictivo carácter: en esta ocasión, la peruana arremetió contra Mauricio Barcelata y le gritó en pleno programa en vivo, ¡una auténtica bomba!

El trabajo de Laura Bozzo en el nuevo segmento de Venga la Alegría , Tu verdad o la mía, no acabó por convencer a los internautas debido a que en la sección, en donde se debaten temas muy polémicos, tuvo lugar un momento incómodo protagonizado por la peruana hace unas horas y que despertó la furia de los internautas.

La llegada de Laura Bozzo a este programa matutino fue recibida con escepticismo por parte del público, quien no se mostró muy convencido con la nueva faceta de la peruana como conductora de un programa de variedades, y ahora que la peruana arremetió contra Mauricio Barcelata su trabajo recibió todavía más críticas, ¡este fue el escandaloso video que se viralizó en redes!

¿QUÉ LE DIJO LAURA BOZZO A MAURICIO BARCELATA EN PLENA EMISIÓN EN VIVO DE VENGA LA ALEGRÍA?

Los mitos y realidades de la brujería fueron el tema de debate más reciente en Tu verdad o la mía, el cual contó con la presencia de varios expertos y la presencia de Mauricio Barcelata, quien desde un inicio dejó en claro que él no creía en esos temas.

El tema no tardó en encenderse con toda clase de argumentos a favor y en contra de las prácticas ocultas: Laura Bozzo, a los gritos, le preguntó una y otra vez a su compañero ante la mirada atónica de los invitados especiales: "¿Crees o no?” mientras su compañero intentó debatir de forma infructuosa.

Incómodo momento entre Laura Bozzo y Mauricio Barcelata en Venga la Alegría. @MBarcelata @laurabozzo pic.twitter.com/jQYP5XanjD — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 3, 2024

A Laura Bozzo le gusta el protagonismo y acaparar el uso de la palabra en todo momento, y es por ello que cuando su compañero intentó interrumpirla para aclarar sus puntos de vista, ella no pudo soportarlo más y le gritó, bastante molesta: "¿Por qué me interrumpes, por qué me interrumpes?”

El hartazgo de Mauricio Barcelata fue tan evidente que su reacción no tardó en popularizarse entre los internautas, quienes arreciaron sus críticas contra el trabajo de Laura Bozzo en Venga la Alegría: “Qué bajo ha caído el programa”, se quejó un televidente.