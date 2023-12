Flor Rubio no fue invitada a la posada de TV Azteca y así le respondió a quienes se burlaron

Flor Rubio se convirtió en tendencia hace unos días luego de que se revelara que no fue invitada a la posada que TV Azteca organizó para todos sus colaboradores, lo que generó toda clase de especulaciones.

En redes sociales, los internautas no tardaron en discutir los motivos que habrían tenido los organizadores de TV Azteca para no invitar a Flor Rubio al evento. Fue así que, entre memes y burlas, los rumores sobre la conductora aumentaron a tal grado que ella tuvo que aclarar los hechos.

Incluso, varios medios de comunicación comenzaron a difundir que Flor Rubio no había sido invitada debido a que tiene un carácter muy conflictivo, y que la conductora estaba bastante molesta con TV Azteca por este desaire; sin embargo, la comunicadora le puso punto final a las especulaciones, además de mandarle un contundente mensaje a sus haters de Internet.

FLOR RUBIO DA UN MENSAJE A SUS HATERS Y CONFIRMA QUE NO FUE INVITADA A LA POSADA DE TV AZTECA

Fue a través de su programa de radio, transmitido a través de Grupo Radio Fórmula, que Flor Rubio aceptó que no había recibido invitación a la posada; sin embargo, también dejó en claro que no había sido la única:

“No fui la única, tampoco estaban otros compañeros como Mónica Castañeda y Linet Puente”

“En efecto no estaba en la lista, lo cual obvio, porque no salí en las fotografías y no estaba invitada, pero no fui la única, tampoco estaban otros compañeros como Mónica Castañeda y Linet Puente”, detalló Flor, quien dio la razón por la que TV Azteca no invitó a todo su personal:

“No se trata de que sea incómoda, sino que tenían una lista más reducida y listo”, comentó Flor , quien incluso tomó con humor la situación al asegurar que todos los que no fueron invitados ya están organizando su propia posada:

➖ FLOR RUBIO responde a HATERS que se burlaron de ella por NO SER INVITADA a la CENA DE FIN AÑO de TV Azteca ❌



"NO FUI LA ÚNICA"



"Vamos a hacer una posada con los que no estábamos en la lista"



"Estoy rete feliz, es sólo una comida"#VengaLaAlegria #Ventaneando #AlExtremo… pic.twitter.com/kZLIAuPpF9 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 11, 2023

“Ya les dije que vamos a hacer una posada con los que no estaban en la lista y estoy rete feliz, ¿no? Porque no pasa nada, es simplemente una comida y afortunadamente sigo siendo muy bien tratada y querida”, aseguró la comunicadora, quien sí participa en el comercial navideño de TV Azteca a pesar de que no fue invitada a la posada.