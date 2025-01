“Tomo mi distancia": Cecilia Galliano decide alejarse de Gabriel Soto, ¿qué pasó?

Protagonizaron una obra de teatro y eran amigos... Hoy, la argentina toma su distancia.

Durante 2024 dieron de qué hablar por un supuesto romance tras la publicación de fotos donde aparecían muy juntos, pero este 2025, la amistad de Cecilia Galliano y Gabriel Soto está fracturada.

Los rumores de un supuesto romance comenzaron tras ser captados en la noche, muy juntos, imágenes que luego fueron utilizadas en la obra “El precio de la fama”.

Esta situación se dio luego del rompimiento del compromiso que Gabriel Soto tenía con Irina Baeva, aunque luego ellos también fueron captados juntos. Pero este enero de 2025, Cecilia Galliano es explícita al decir que ella prefiere alejarse del actor.

Cecilia aseguró que se vio envuelta en una relación tóxica. “Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta y por eso tomé mi distancia, no es mi estilo, no es mi onda. No soy una mujer que vean que salgo con uno y con otro, y ya cuando pasó esto de que nos persiguieron hasta mi casa, eso no me gustó. No le entro a esta cosa maquiavélica de armar, de decir y hacer...”.

“Tomar mi distancia para cada uno por su lado, yo no juego en esto”.

En entrevista con “Venga la alegría”, Cecilia respondió al cuestionamiento de si Gabriel Soto la utilizó como estrategia publicitaria tras su rompimiento con Irina: “Eso lo tendrá que decir el público, o la prensa, no quiero entrar en una respuesta y no me interesa ninguna respuesta del otro lado”.

“Si le serví, está padre, si no, también está bien. Como siempre lo digo, no cargo con mochilas (ajenas)”.

“Yo sé lo que hice, como soy, y el resto tendrá que saberlo ellos. Yo me hago cargo de mis acciones... No porque tú seas leal, la otra persona tiene que serlo”, remató Cecilia Galliano.

Cecilia Galliano fue mencionada como una de las supuestas responsables de la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva Instagram

¿Y qué ha dicho Gabriel?

En una entrevista con el programa Hoy, Gabriel Soto dijo que no tiene miedo a enamorarse este 2025.

"(El 2024) fue un año bastante movido pero el balance es el agradecimiento, el agradecimiento de estar bien, de estar sano, que empiezo el año con trabajo, con un proyecto de novela”.