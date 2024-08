¡Nuevo escándalo! Cecilia Galliano y Gabriel Soto quieren levantar una demanda conjunta: aquí los detalles

Poco antes de que se confirmara la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, ya existían fuertes rumores sobre la posibilidad de que una tercera persona interfiriera en su decisión. Se trata de las versiones que vincularon directamente al actor con Cecilia Galliano, junto a quien en ese momento compartía reflectores como parte de la puesta en escena “El precio de la fama”, donde se aseguró, inició su interés.

Al respecto, en numerosas ocasiones, los artistas han tratado de dejar claro que entre ellos no hay nada más que una buena amistad, de modo que todas las aseveraciones sobre un aparente idilio, serían completamente falsas. No obstante, parece que sus declaraciones no han sido suficientes para que el público deje de relacionarlos en el plano sentimental, algo que igualmente se ha reproducido en medios, convirtiéndose en una situación que ninguno de los dos está dispuesta a seguir tolerando, incluso si eso los lleva a un conflicto legal.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano advierten que tomarán medidas legales por una poderoza razón

Durante un reciente encuentro con los medios, Gabriel mencionó que el hecho de que constantemente salgan rumores que aseguran, tiene una aventura con Cecilia, se volvió un tema al que tiene que prestarle atención obligatoriamente. Esto ya que no conforme con todos los rumores que les han adjudicado, aparentemente también experimentan cierto “hostigamiento” por las cámaras al seguirlos a todas partes y esa es una situación que no dejarán pasar por alto.

“Es un poco delicado que nos estén siguiendo. Es un tema de seguridad, de marcar precedentes para que no sucedan este tipo de situaciones. Una cosa es que ustedes, como reporteros que son, hagan su trabajo, porque finalmente gracias a eso llegamos al público, pero otra muy distinta es que nos persigan; tenemos hijos y se vuelve algo delicado”, explicó el protagonista de “Caer en tentación”.

¿A quiénes quieren demandar Cecilia Galliano y Gabriel Soto?

De modo que si se siguen reproduciendo estos comportamientos en su contra, no les quedará remedio que buscar una forma de protegerse en lo legal. Aunque por el momento aún no han iniciado trámites contra ningún presunto responsable, sino que estarían deliberando cuáles son los recursos en los que pueden respaldarse, especialmente pro su integridad y la de sus hijos.