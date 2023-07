Ferka saca las garras por Jorge Losa: "¡No tiene amantes!”

El hecho de que Jorge Losa haya llegado tan lejos en La casa de los famosos ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras hay unos que aplauden la agilidad del español para ganar cada semana las pruebas del líder, otros lo atacan asegurando que esta “suerte” se debe a la supuesta relación sentimental que existe entre el actor y la productora del reality, Rosa María Noguerón.

Ante estos rumores, Ferka saca las garras como una leona y asegura a TVyNovelas que a su hombre no lo comparte con nadie, por lo que es imposible que haya una infidelidad de por medio.

“Ya me da risa, de verdad, yo jamás prestaría mis juguetes, a mi hombre, ellos son grandes amigos de hace mucho tiempo. Sacaron una foto que, además, cortaron, eso fue de un viaje que hicieron con una bandota de amigos, pero yo no estaba en su vida en ese momento, entonces todo lo sacan de contexto para hacernos enojar, para desvalorizar todo el esfuerzo que ha hecho Jorge para ganar. Se vale que el hombre gane por sus propios méritos, con destrezas, con juego, con fortaleza, sin necesidad de andar con la productora, así que no son amantes. Estoy muy orgullosa de él, es muy bonito cuando gana y me tiene presente ahí, es un chavo que lo hace solo, se concentra, está enfocado, tiene mucha paciencia”, expresa la tercera eliminada de La casa de los famosos a esta publicación.

Ahora como espectadora, la finalista de Las estrellas bailan en Hoy, refiere que le siguen decepcionando muchas acciones que los integrantes del Team Infierno tienen hacia Jorge. “Hago muchos corajes, pero es que le tienen una envidia terrible, les gana a todos y eso no lo soportan, yo traía pique con Sergio, ¿pero Poncho qué? Se convirtió en un mueble, como él mismo dice. Jorge es un gran competidor, tiene un corazón enorme, es educado, goza de muy buena paciencia. Por eso voy a aprender mucho de él”. Y es que han sido tantos los comentarios acerca de la veracidad del programa que hasta cierto grupo anuncia con convocar una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México. “Es muy intenso lo que uno vive, entiendo que cada quien haga sus equipos, pero que pongan en duda la veracidad, es absurdo, no creo que haya favoritos, por lo menos Jorge no lo es, la producción se está portando superbién y simplemente el Team Infierno no gana una por estar acostado todo el tiempo”.

Jorge Losa es protegido en LCDLFM. YouTube

Aclarando su relación con el español, la actriz recalca: “No se hagan bolas, el cariño, la atención, las ganas, están ahí. No habíamos podido estar el tiempo que queremos por el tema que traigo yo, ya que mi prioridad es mi hijo, mi chamba también. Las energías andan rondando ahí y no se podía. Pero nos metimos a este proyecto juntos y lo disfrutamos, considero que lo que nos dijimos en la suite tiene mucho peso, nos queremos y queremos estar juntos, quiero que él dure mucho en el programa, que llegue a la final, quiero gritar nuestro amor y disfrutar porque creo que me lo merezco, si el papá de mi hijo rehace su vida, pues yo también tengo derecho”.

Ferka agradece a la Barby Juárez el apoyo que le ha brindado a Jorge ahora que el Team Cielo quedó con sólo dos integrantes. “Ella y yo somos carnalas, me dice cuñada, entonces me llevo increíble, me encanta, la adoro porque es una tipaza. Nos entendimos desde el primer día por el tema de mamá, por la familia, porque ha sufrido con sus parejas, y eso hace que me la lleve por siempre”. De Apio Quijano no tiene tanto que decir, sólo que no es competencia para ella porque el español jamás la cambiaría por el cantante de Kabah. “Apio nunca le metió mano, pero pues, que se dé gusto viéndolo, Jorge es muy guapo”.

A Bárbara Torres sí le guarda cierto coraje, pues no justifica todo lo que le hizo durante el encierro. “Cuando ella salió no pude disimular la cara porque a mí me gritó muy feo, me tocó cuando se ponía malita, tampoco me gustó cuando se metió con Jorge. Creo que ella se va a dar cuenta de las cosas que hizo, nos estaremos viendo en las galas”. Sergio Mayer, su enemigo directo en el reality, también llevó un sacudón: “Ante este señor aguanté de pie, yo no voy a contestar igual que él, yo tengo otra ética, otra educación y cada quien entrega lo que tiene”.