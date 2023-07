Ferka frena los ataques, pero se va contra La Burrita Burrona y ella la pone en su lugar

Después de varias semanas fuera de La casa de los famosos, Ferka sigue enfrentando críticas en redes sociales por no ceder ante el Team Infierno y apoyar a Jorge Losa.

Así que, a través de Twitter, la actriz ha puesto un alto: “Una cosas son los teams y otra que vengan aquí a insultarme. A mí me vale madre quién salga. En esta expulsión no estaban las personas que me importan. ¡YA BÁJENLE !”.

— MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) July 24, 2023

Ya supérenme jajajajaa ✨💅🏼 pero ya los viiiii NO PUEDEN!! Y ni moderrimo. — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) July 24, 2023

Incluso ha reforzado: “Neta están bien malitos de su almita. Ojalá la vida no los sorprenda con el bumerán del dharma. Besitos”.

— MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) July 25, 2023

Pero también tuvo un cruce de declaraciones con La Burrita Burrona, quien desde hace un mes pedía que no votaran por ella.

En una entrevista con Yordi Rosado, el famoso personaje de redes sociales dijo que en un programa le prohibieron atacar a Ferka: “Estaba Ferka eliminada, muy polémica, y antes de entrar al live nos dijeron ‘No la pueden atacar, no le pueden decir nada’”.

Así que Ferka se defendió y soltó: “No me gustó que tu programa estaba hecho para que me dedicaran hate y se burlaran de mí. Y tampoco se vale que la Burrita Burrona, se le trató espectacular, y vamos a ser coherentes y respetuosos”.

La Burrita Burrona respondió: “Jamás hemos sido groseros con el equipo de

@LaSagaOficial como Ferka quiere hacerlo ver. Pero la vdd va salir a la luz y ahí si ni para donde hacerse”.

— burritaburrona (@burritaburrona) July 25, 2023

En Instagram, Burrita Burlona aclaró: “Si hablas de congruencia, pues seamos congruentes: se nos pidió en ese live no encararte ni hablar del tema de ‘papel y pluma’ mucho menos mencionar el tema de la transfobia. ¿No te acuerdas que hasta bajaste, nos presentaron?”.

Incluso le pidió a Pablo Chagra que aclarara el asunto, “como tú me lo pediste hace días, cuando la gente te estaba tirando por TikTok”.