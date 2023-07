Extraña forma de hablar de Galilea Montijo en LCDLFM desata polémica y ella responde

Nada se le escapa al público y ni Galilea Montijo se salva de ser tema de conversación ante el éxito de La casa de los famosos México.

En redes sociales, “Gali” se convirtió en tendencia por los comentarios de los internautas sobre la forma de hablar de la jalisciense. Acostumbrados a su impecable labor como conductora, muchos notaron que algo estaba raro en su forma de hablar, pero ¿qué habrá pasado? El público tiene dudas y teorías...

Hubo quienes rescataron momentos de la gala de eliminación de La casa de los famosos donde Galilea Montijo arrastraba las palabras.

Ricardo Peralta fue uno de los influencers que se preocuparon por Gali... Incluso sospechó si la presentadora estaba bajo los efectos de una anestesia.

También Joanna Vega-Biestro lo notó...

En redes sociales, el público apostó por dos teorías. Una señala que Galilea habría sido víctima de un reciente trabajo dental que le impide articular bien las palabras.

Unos más sospechan que se le pasaron las copas de alcohol, o “agüita de jamaica”, como ella misma dice siempre para referirse al vino.

¿Qué le ocurría a Galilea? Ella misma respondió en el programa ‘Hoy’.

Como acostumbra cuando su nombre está envuelto en controversia, Galilea Montijo dio la cara en el programa ‘Hoy’ y explicó por qué “se le barría la lengua”.

“Acabo de cumplir 50 años, y después de mis 50 años, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, un injerto de hueso. A mitad del programa se despegó, tenía muchísimo miedo de dar el Bozzazo (cuando a Laura Bozzo se le salió un diente volando), miedo de que se me saliera la prótesis”.

Galilea incluso rechazó que estuviera borracha: “Sí me gusta la agüita de jamaica, pero no en el trabajo, no podría con esa responsabilidad”.

